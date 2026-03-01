La Casa del Mato, semilla de un barrio

Hay lugares que no aparecen en las postales turísticas, pero que sostienen la identidad de quienes allí habitan. Desapercibida en medio del barullo, la Casa del Mato o Casa del Estanque es uno de los enclaves históricos más importantes de El Tablero, precisamente el primer cimiento que dio lugar al pueblo y donde todo empezó. Con más de un siglo de historia, es una de las viviendas más antiguas de la zona junto con la Casa Negra, que fue derribada con la construcción de la autopista GC-1. Ahora, su recuperación y puesta en valor vuelve a estar sobre la mesa con una iniciativa que se remonta al año 1985 y que parece que comienza a avanzar para, en palabras de la Coordinadora de Colectivos Sociales de El Tablero, proteger el único vestigio histórico que queda y reconstruir la historia del barrio. «El pueblo crece tanto que la identidad se pierde», añaden.

Aunque El Tablero esté ubicado a pocos kilómetros de uno de los puntos calientes del turismo en Gran Canaria, lo cierto es que su origen está vinculado a los cultivos agrícolas a principios del siglo XX. Así, con el auge turístico en Maspalomas en los años sesenta, el aumento de su población se ha visto influenciada por la actividad turística cercana.

Más de mil vecinos y vecinas participaron en la consulta pública sobre el futuro proyecto

En el caso concreto de la Casa del Mato, además de ser el punto desde donde creció el pueblo de El Tablero, estuvo ligada a la actividad agrícola. Formaba parte de un conjunto de dos viviendas idénticas que fueron construidas entre los años 1903 y 1906 por Maestro Andrés Avelino Rodríguez Rodríguez y Maestro Manuel Jorge, aunque las tierras pertenecían a los Marina Fiol y Maestro Andrés, junto a Ferminito Valerón y Maestro Pancho Quintero. El lugar, testigo del uso agrario, albergaba dos graneros, un alpendre y un estanque con cantonera, ya desaparecidos. En aquel entonces, los terrenos aledaños a la casa eran propicios para el cultivo de trigo, cebada y hortalizas. La última pareja que vivió allí fue la de Fidelina Rodríguez Perera y Maximino García Rodríguez, hasta mediados de los años 70. A partir de ese momento, la casa fue el lugar de encuentro del barrio; la poca actividad y vida que había en la zona hacía de la Casa del Mato el lugar de reunión y tenderete para los vecinos y vecinas. Además, también era un punto de referencia para las familias que llegaban a la zona.

Movilización ciudadana

Con una indiscutible huella histórica, fue Carmelo Pérez Rodríguez y la Escuela Popular Ayagabre quienes realizaron las primeras gestiones y escritos para poner en valor la Casa del Estanque. Uno de sus principales avances tuvo lugar en 1990 con la propuesta para ser considerado Sitio Histórico de Carácter Local, además de su recomendación como uso público y finalidad social por parte de la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Canarias. Años más tarde, en 1996, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Bartolomé de Tirajana de julio de 1996 declaró la vivienda ‘Patrimonio Arquitectónico’.

En los últimos años, los vecinos y vecinas de El Tablero han recogido el testigo de Carmelo para salvaguardar el patrimonio del pueblo y, por ende, hacer comunidad desde la recuperación de la identidad. «Hay una iniciativa ciudadana para proteger la Casa del Mato y conservar nuestra historia», explica la Coordinadora. Durante años, la gestión de la vivienda estuvo paralizada tras la entrada en concurso de la empresa propietaria que llevaría a cabo un proyecto de viviendas en la zona, pero dejaba escondida la Casa del Mato tras las edificaciones. En septiembre de 2025, un nuevo promotor adquirió los terrenos, lo que supuso para la vecindad una oportunidad para retomar el proyecto e integrar de forma más amable el patrimonio.

«Hay una iniciativa ciudadana para proteger la Casa del Mato y conservar nuestra historia»

En ese momento, la Coordinadora de Colectivos Sociales inicia un proceso de información y consulta a la ciudadanía para decidir qué uso darle al espacio y de qué manera. Así, con una participación de más de mil personas -entre ellas muchos jóvenes-, se elevó una propuesta al Ayuntamiento que consiste en adquirir el terreno próximo a la casa para crear un espacio que incluya zonas verdes, además de la rehabilitación de la casa como espacio polivalente. Actualmente, continúan las negociaciones entre el Ayuntamiento, el promotor y la ciudadanía para definir las líneas del futuro proyecto en consenso con todas las partes. «Es una oportunidad histórica para construir un espacio físico desde el que se continúe potenciando la participación ciudadana», defienden desde el colectivo.

Si la Casa del Mato fue el primer cimiento de la localidad de El Tablero, su rehabilitación puede convertirse en el punto de partida de una nueva etapa que tenga presente un legado que no es tan lejano. En un entorno marcado por el crecimiento acelerado, su permanencia -indiscutiblemente simbólica y de resistencia- recuerda que el desarrollo no está reñido con la memoria, que es indispensable para un pueblo. No como reliquia del pasado, sino como un espacio vivo donde el barrio vuelva a compartir y hacer comunidad, la Casa del Mato no forma parte de la estampa turística, pero sí es la imagen viva de una colectividad implicada con la historia y la identidad. A veces, basta con decidir no olvidar.