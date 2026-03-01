Muere Petra Armas Cabrera ‘Tita’ a los 67 años, Pintadera de Oro de Gáldar

El municipio de Gáldar despide a Petra María Armas Cabrera, conocida popularmente como ‘Tita’, fallecida este sábado a los 67 años. En julio de 2024 recibió la Pintadera de Oro, el máximo reconocimiento institucional que concede el Ayuntamiento a personas destacadas por su aportación al desarrollo social y económico local.

El galardón, otorgado por el Ayuntamiento de Gáldar, puso en valor su trayectoria profesional y su implicación con el crecimiento del municipio a lo largo de décadas.

Una vida marcada por el esfuerzo y el trabajo

Petra María Armas Cabrera nació el 9 de junio de 1958 en Sardina. Hija mayor de siete hermanos, tuvo que dejar los estudios a temprana edad para contribuir a la economía familiar. Con apenas 12 años comenzó a trabajar junto al empresario José Samsó en labores agrícolas, desempeñando tareas en cultivos de plataneras, anturios y flores.

Desarrolló toda su carrera en el sector agrícola, especialmente vinculado al plátano y la flor cortada, hasta su jubilación medio siglo después en la misma empresa en la que inició su vida laboral. Su constancia y dedicación fueron rasgos que marcaron su trayectoria.

Reconocimiento institucional y despedida

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, trasladó públicamente sus condolencias a familiares y allegados, destacando su carácter luchador y su ejemplo de esfuerzo constante.

Casada con Juan Suárez Melián y madre de tres hijos, ‘Tita’ fue considerada un pilar fundamental para su familia y su entorno más cercano.

La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala 2 del Tanatorio Municipal de San Isidro. El responso tendrá lugar a las 16:30 horas y, posteriormente, a las 18:00 horas, se procederá a la incineración en el crematorio La Auxiliadora.

Con su fallecimiento, Gáldar pierde a una vecina reconocida por su trabajo y compromiso, cuyo legado queda ligado a la historia reciente del municipio.