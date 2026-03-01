Telde rehabilita el acceso a Playa Chica tras 25 años precintado

El Ayuntamiento de Telde ha dado el primer paso para saldar una deuda histórica con el litoral del municipio. La institución ya trabaja en un proyecto que permitirá iniciar la rehabilitación y la prevención de desprendimientos en el acceso a Playa Chica que, desde hace más de 25 años, permanece cerrado al público desde la zona residencial de Bahía Mar, en La Garita. Este enclave por el que antaño se transitaba para llegar al mar y al paseo de San Borondón —junto al histórico hotel que dio nombre al entorno—, quedó clausurado por motivos de seguridad tras los continuos desprendimientos registrados en el talud. Ahora, más de dos décadas después, el Ayuntamiento impulsa una primera intervención que permitirá estabilizar la ladera y recuperar la conexión peatonal con garantías.

No obstante, esta actuación será solo el comienzo de un proyecto de mayor envergadura. El plan municipal contempla, en una fase posterior, una rehabilitación integral del espacio costero que rodea esta zona y que incluirá mejoras en el dique y en el paseo de San Borondón.

Zona prescintada

Los trabajos serán ejecutados a través de la Demarcación de Costas de Canarias, en coordinación con el Ayuntamiento de Telde. Esta primera fase del proyecto, actualmente en redacción, se centrará exclusivamente en dar solución a la problemática de los desprendimientos de rocas que, desde hace más de 25 años, se producen en el muro que bordea el acceso a Playa Chica. Fue precisamente en aquella etapa, coincidiendo con el cierre del histórico hotel Bahía Mar —que posteriormente se transformó en un edificio de apartamentos privados— cuando el Consistorio optó por precintar la entrada principal a Playa Chica y el paseo peatonal que conecta este tramo del litoral con San Borondón.

No obstante, durante más de dos décadas los desprendimientos no han cesado. Especialmente en los meses de diciembre y enero, coincidiendo con los episodios de lluvias intensas que se vivieron en la isla, la zona se ha convertido en un punto constante de caída de rocas.

Otras subvenciones

Durante todo este tiempo el Ayuntamiento de Telde y los distintos grupos de gobierno que han estado al frente de la política municipal han tratado de encontrar una solución a esta problemática, aunque la mayoría de los intentos no lograron prosperar. La concejala del área de Playas, María Calderín, recordó que en la última legislatura en la que formó parte del gobierno municipal consiguió una subvención de 80.000 euros a través de la Demarcación de Costas de Canarias, fondos que se destinaron a la reparación de la balaustrada y a distintas actuaciones de mejora en el paseo. «Como no se le hizo el mantenimiento necesario, todo eso se vino abajo», explicó la edil.

«A esto se le suma el gran deterioro que arrastra desde hace más de 20 años el dique, pero antes de acometer su reparación y recuperar el paseo tenemos que resolver la problemática de los desprendimientos», subrayó María Calderín. La edil recalcó, además, que para lograr la redacción de este proyecto ha sido necesario «tocar muchas puertas». «He llamado al Cabildo de Gran Canaria, también al Gobierno de Canarias y, por último, al Gobierno estatal», enumeró.

En un primer momento la intención municipal pasaba por dividir la actuación en varios proyectos: uno centrado en los desprendimientos; otro para dar solución al barranco de la zona, que se desborda cada vez que llueve; un tercero destinado al dique; y, finalmente la rehabilitación de la avenida. «El problema es que son muchas las administraciones competentes », destacó. Precisamente por esta complejidad administrativa, será la Demarcación de Costas de Canarias la que asuma los trabajos de forma integral.

Los técnicos encargados de la redacción del proyecto se pondrán en contacto en los próximos días con los vecinos de la zona de Bahía Mar para presentarles de primera mano los trabajos que comenzarán a ejecutarse en breve en este punto del litoral. El objetivo es explicar el alcance de la intervención, resolver dudas y detallar los plazos previstos.

La concejala de Playas del Ayuntamiento de Telde, María Calderín, quiso además trasladar un mensaje de reconocimiento a los residentes. «También es necesario agradecer a los vecinos la paciencia que han tenido todos estos años con la situación del paseo y de la zona afectada», matizó la edil, consciente de que se trata de una reivindicación histórica desde que el hotel Bahía Mar cerró y se convirtió en un edificio de apartamentos privados.