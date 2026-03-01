Tres arquitectos para conocer el turismo en Gran Canaria

Se puede explicar la evolución del turismo en la isla de forma sintética -pero bastante detallada- con la biografía y la memoria de las obras (alguna incomprensiblemente demolida) de tres arquitectos que, en tres etapas diferentes, dejaron un amplio repertorio de obras singulares y decisivas para el desarrollo de la principal industria isleña.

Cronológicamente, el primer arquitecto a destacar es Miguel Martín-Fernández de La Torre, el hermano del artista Néstor y dos de los miembros de la Junta que crearon en 1934 el Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria. Entre sus obras más destacadas vinculadas con la actividad tenemos la Casa del Turista, el pabellón Fataga; dos complejos emblemáticos como el Parador de Tejeda y Pueblo Canario; además de hoteles entre los que destaca el Parque (San Telmo), varios en Las Canteras y Ciudad Jardín, la ampliación del Metropole, el Monopol, y la rehabilitación del Santa Catalina. También hizo proyectos que no se materializaron, como el de un Albergue o Parador para el Oasis de Maspalomas, o el mirador del cenobio, además de un Plan General para la capital que contemplaba los usos turísticos.

Manuel De La Peña también supuso un revulsivo, dado su papel director del Concurso Internacional de Ideas Maspalomas Costa Canaria promovido por la familia condal, cuyo jurado estuvo formado por algunos de los más destacados arquitectos europeos (J.H. Van den Broek, decano de la Universidad Tecnológica de Arquitectura de Deflt, en Holanda, que fue el presidente; Luis Blanco Soler, decano-presidente del Colegio de Arquitectos de Madrid; Antonio Perpiñá Sebria, catedrático de Urbanismo de la Escuela superior de Arquitectura de Madrid; Manuel de la Peña, arquitecto del Instituto Nacional de la Vivienda de Las Palmas; Franco Albini, catedrático de Arquitectura del Instituto Universitaria de Venecia; y Pierre Vagó, secretario general de la Unión Internacional de Arquitectos y director de estudios de cinco escuelas de Arquitectura en Bélgica). Asimismo, fue el encargado del posterior desarrollo de Playa del Inglés (los apartamentos y chalés del entorno de la Charca, el Templo Ecuménico, La Rotonda -demolida-, Nueva Suecia, Las Caracolas, el Hotel Folias, el Oasis que diseñaron Molezún y Corrales, autores del exitoso pabellón español en la Expo de Bruselas...) y en otros puntos de la isla, con obras tan relevantes como el Mesón Mirador de Arucas, el Club Náutico, la Feria del Atlántico, la sede de viajes insular.

El conde Alejandro del Castillo (d) y el arquitecto Manuel de la Peña (i) en 1962. / LP/DLP

De La Peña y su colaborador Ulises Medina dispararon su carrera turística con la construcción del poblado aparcero de San Fernando, hoy desaparecido a pesar de la originalidad del conjunto de viviendas, guardería (Los Dados) y la pequeña y austera pero hermosa iglesia. Este conjunto fue el inicio de la relación del gabinete con el condado justo en el momento en el que la aristócrata familia quería emprender la aventura turística cuando la capital moría de éxito y los chonis descubrieron que el clima sureño era infinitamente mejor. De la Peña también se implicó socialmente formando parte del Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria.

El tercer arquitecto llega con la etapa de tecnificación y profesionalización del turismo, con un visionario de estructuras atrevidas. Se trata de Luis López Trejo, el de los edificios que aprovechan al máximo el soleo, con formas inclinadas y curvas que dan al turista todo el sol que durante el día puedan consumir. Ahí están los reconocibles Santa Mónica, Protucasa Jardín del Atlántico, Barbacan, Campo Internacional, Riu Palmeras (primer establecimiento de la cadena en la isla), Gloria Palace y Gloria Amadores, Anfi, Anfi-Tauro, H10 Meloneras... hay que destacar de López Trejo su aportación (a petición del empresario Estanislao Mañaricúa) al modelo grancanario de los spas, con bóvedas imposibles (la mayor del mundo en esa tecnología) y una luminosidad que cambia por completo el estilo europeo. Además todas sus obras son reconocibles con una ‘firma’ en lo alto de los edificios a modo de un faro o linterna para guiar a los clientes y que no se perdieran en la cada vez más selvática jungla urbanística que nos dejaron en herencia los gestores municipales de los destinos turísticos.

Son muchos más los arquitectos que trabajaron el planeamiento, las construcciones y reformas de la obra turística en la isla, entre los que cabe señalar a Pedro Massieu Verdugo (apartamentos, Hotel Don Juan, luego Bardinos y hoy AC, El Abanico -también desaparecido-), quien comenzara a realizar proyectos con Manuel De La Peña.

Otro singular arquitecto comenzó colaborando en Lanzarote con César Manrique y tuvo la oportunidad de proyectar la ejecución del Riu Palace Maspalomas. Ahí Luis Andino levantó un edificio que sirvió de modelo para otros similares que los de la saga de Olot replicarían en otros destinos donde se expandieron. Hay otros arquitectos que realizaron edificios singulares o ingenieros que convirtieron pequeñas calas en núcleos turísticos de gran (o demasiada proyección) como Puerto Rico o Puerto de Mogán... pero ese es otro capítulo.