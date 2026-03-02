La actividad en el Puerto de Arinaga crece un 8% y prepara una ampliación

El Puerto de Arinaga, en el municipio de Agüimes, cerró el año 2025 con un notable incremento de su actividad, alcanzando una subida de tráfico cercana al 8%, un dato que confirma su progresiva consolidación como infraestructura clave para el desarrollo industrial del sureste de Gran Canaria.

Así lo destacó la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, quien subrayó que el puerto «ya está en plena actividad» y que ha logrado especializarse, principalmente, en la carga y descarga de graneles sólidos, además de otros tráficos como la salida de chatarra y materiales específicos que en su día se decidió concentrar en Arinaga por su lejanía con núcleos poblacionales.

La ampliación prevista se enmarca en el plan director aprobado en 2007, que define el desarrollo a largo plazo del puerto. En esta ocasión, la Autoridad Portuaria ha optado por avanzar directamente hacia una fase que contempla la ampliación de la línea de atraque y de la zona de maniobra, actualmente muy ajustadas a la demanda existente, aunque antes será necesario actualizar los estudios ambientales asociados al proyecto.

Interés empresarial

La presidenta de la Autoridad Portuaria señaló que el buen comportamiento del puerto ha generado interés empresarial y que ya existen peticiones de compañías que quieren instalarse en el recinto, lo que ha llevado a iniciar los trabajos para una futura ampliación ante la necesidad de contar con más suelo disponible.

En relación con la Plan Especial de Ordenación del Puerto de Arinaga aprobado recientemente en el pleno, un documento técnico que busca ordenar en detalle la zona portuaria y facilitar su desarrollo futuro de cara a la implantación de nuevas empresas ligadas al sector portuario y con sinergias con el polígono industrial anexo, aclaró que el plan especial del puerto aún no ha sido aprobado de forma definitiva. Calzada explicó que el Ayuntamiento ha tomado conocimiento del texto final y lo ha remitido a Costas para la emisión del informe correspondiente, último trámite necesario antes de que pueda procederse a su aprobación definitiva, junto con la revisión por parte de organismos como Puertos del Estado.

De cara al futuro, las previsiones apuntan a que el Puerto de Arinaga mantendrá al menos el volumen de tráfico alcanzado en 2025 e incluso podría registrar un nuevo crecimiento. Este avance estará impulsado por empresas vinculadas a los graneles sólidos, descargas especiales y nuevos sectores emergentes relacionados con la biotecnología aplicada, la producción de combustibles orgánicos y los procesos de descarbonización.

Asimismo, el puerto también prevé acoger proyectos vinculados a las energías renovables, desarrollados en colaboración con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, lo que refuerza su papel en la transición hacia un modelo energético más sostenible.

Por otro lado, Calzada descartó a corto plazo la implantación de una línea marítima de pasajeros o de tipo Ro-Pax (ferris diseñados para transportar vehículos y camiones, y pasajeros simultáneamente), «al no existir actualmente una demanda suficiente ni el espacio operativo necesario». , y recordó que el Puerto de Arinaga está concebido fundamentalmente como un puerto industrial especializado. Calzada destacó que hasta el momento no ha encontrado sobre su mesa en el tiempo que lleva en el cargo ninguna solicitud de poner un barco Ro-Pax. La presidenta manifestó que «no es tan fácil como a veces se piensa. No es simplemente poner un barco. Hay que hacer una serie de inversiones. Ese barco tiene que tener rentabilidad, una masa crítica, pasaje, mercancía y empresas realmente interesadas en moverse desde Arinaga, y a día de hoy eso no existe», explica, aunque no descarta que sería algo a pensar a muy largo plazo.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas subrayó que el principal reto pasa por reforzar la integración del puerto con la amplia zona industrial y la zona franca colindante, con el objetivo de crear cadenas de valor que generen empleo, riqueza y oportunidades de formación, consolidando al Puerto de Arinaga como un motor de desarrollo económico para Gran Canaria.