Félix Vega Hernández presentó recientemente su primer libro, Y ahora qué ‘coño’ me pongo para la romería. Tutorial de cómo vestirse tradicional, en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ingenio, que se vio desbordado por la notable asistencia de público. Familiares, amistades, compañeras y compañeros de profesión, así como personas vinculadas al folclore, la vestimenta tradicional y las tradiciones canarias, arroparon al autor en una cita cargada de emoción y reconocimiento.

La obra ofrece un recorrido claro, cercano y didáctico por el vestir tradicional en Canarias, combinando historia, vocabulario específico y la función de cada prenda con actividades participativas que facilitan el aprendizaje. A través de un lenguaje accesible y un importante apoyo visual, el libro se presenta como una guía práctica para vestir correctamente el traje tradicional, mostrando distintas posibilidades y combinaciones mediante imágenes explicativas.

La alcaldesa de la Villa de Ingenio, Vanesa Martín, fue la encargada de abrir el acto, felicitando al autor y compartiendo una anécdota personal relacionada con la vestimenta tradicional, recordando un consejo recibido tiempo atrás sobre la importancia de cuidarla y valorarla. En la misma línea se expresó el concejal de Cultura y Educación, Sebastián Suárez, quien además anunció el compromiso municipal de adquirir ejemplares del libro para las bibliotecas y centros educativos del municipio.

Durante su intervención, el autor explicó los orígenes del proyecto, fruto de años de observación, diálogo y aprendizaje en el ámbito del folclore, así como la elección de un título que, según señaló, “ha llamado bastante la atención”. Vega destacó la dificultad de condensar siglos de historia en apenas ochenta páginas y subrayó que, aunque existen importantes estudios etnográficos sobre la vestimenta tradicional, estos suelen resultar excesivamente técnicos. Por ello, el principal objetivo del libro es acercar este conocimiento de manera sencilla a un público amplio, especialmente a la población joven.

"Conectar con el público joven desde la sencillez"

En la mesa de presentación estuvo acompañado por personas clave en su trayectoria. Omar Viera, diseñador de la portada, explicó que el proceso creativo buscó conectar con el público joven desde la sencillez, la cercanía y el cariño, apostando por una estética sobria y elegante que acompañara el contenido sin condicionarlo. Raquel Vega, directora del CEIP 20 de enero, donde ejerce como maestro el autor, destacó la capacidad del libro para unir “historia, picardía y alma”, cualidades que, según señaló, definen también a Félix Vega.

Por su parte, la presidenta de la AFC Guayadeque, Isabel Sánchez, expresó el orgullo de que, coincidiendo con el 50 aniversario de la agrupación, se hayan dado a conocer dos autores dentro del colectivo, entre ellos Félix Vega, resaltando su compromiso con la tradición y el profundo respeto hacia la tierra, las raíces y las personas mayores. En representación de Susurros Isleños, Daniel Rivero puso en valor los años de dedicación del autor al folclore y su capacidad para transmitir pasión y conocimiento, recordando que “vestir bien es honrar la memoria”.

Finalmente, el fotógrafo Raúl Vega destacó la intensidad del proceso creativo y el aprendizaje compartido durante la elaboración del libro, fruto de un trabajo minucioso y comprometido.

El acto incluyó un pequeño desfile con ejemplos de vestimenta tradicional y música en directo a cargo de una rondalla de la AFC Guayadeque. Como cierre, el autor recibió un obsequio del Aula de Calado de la que forma parte, seguido de un brindis y la firma de ejemplares.