El Ayuntamiento de Santa Brígida constituye el jurado que elegirá el proyecto del Gran Canaria Central
El órgano evaluador inicia la valoración de las ocho propuestas finalistas del concurso
El Ayuntamiento de Santa Brígida ha constituido este lunes el jurado encargado de evaluar las ocho propuestas finalistas del concurso para la redacción del proyecto básico y de ejecución del Gran Canaria Central, una actuación llamada a transformar el corazón del municipio tras más de dos décadas de espera.
El fallo se emitirá antes del próximo 5 de marzo. “Podremos conocer el proyecto ganador que pondrá fin a 23 años de incertidumbre”, señaló el alcalde, José Armengol.
Un proyecto respetuoso con la identidad local
El alcalde subrayó que la propuesta seleccionada deberá preservar “el carácter rural y de medianías del casco urbano, su paisaje y su identidad”. En la misma línea, la concejal de Urbanismo, María Lozano Lordán, destacó que la jornada supone “un punto de inflexión en la historia del municipio”, y confió en la alta calidad técnica de los proyectos presentados tras superar una exigente fase previa de selección.
Perfiles técnicos y académicos de prestigio
El jurado estará presidido por el alcalde y contará con la participación de la concejal de Urbanismo, arquitecta de profesión, la arquitecta municipal Ángeles Ley Florit y un funcionario que actuará como secretario.
A ellos se suman cuatro profesionales externos de reconocido prestigio:
- Jordi Garcés i Brusés, doctor arquitecto y catedrático en la ETSAB, con amplia trayectoria en intervenciones en museos y espacios expositivos.
- Jon Aguirre Such, urbanista especializado en planificación integral y procesos participativos, cofundador de Paisaje Transversal y referente en regeneración urbana colaborativa.
- Juan Antonio González Pérez, doctor arquitecto y profesor de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con experiencia en investigación y arquitectura vinculada al paisaje y al patrimonio.
- Antonio Corona Bosch, arquitecto con sólida trayectoria en proyectos urbanos y arquitectónicos centrados en la calidad del espacio construido y su integración contextual.
Criterios de valoración
La evaluación se ajustará al pliego técnico del concurso y tendrá en cuenta la calidad global de cada propuesta, así como sus valores técnicos, funcionales, arquitectónicos, culturales y ambientales.
Entre los aspectos clave se analizarán la coherencia del planteamiento urbano, la integración con el entorno, la relación con la trama tradicional del municipio y la capacidad de generar espacios públicos que fomenten la vida comunitaria.
También se valorará la implantación del programa funcional, que incluye equipamientos culturales y sociales, zonas verdes, espacios abiertos y soluciones para activar el actual aparcamiento subterráneo. La flexibilidad de usos, la accesibilidad, la eficiencia constructiva, las soluciones bioclimáticas y el uso responsable de recursos serán factores determinantes en la decisión final.
Con esta primera reunión, el proceso entra en su fase decisiva para definir un proyecto llamado a marcar el futuro urbanístico y social de Santa Brígida.
- Bochinche con sabor y vino propio
- Misa masiva y visita a Arguineguín: las paradas del papa en Gran Canaria
- La constructora abandona la obra del mayor parque de ocio de La Aldea
- Telde rehabilita el acceso a Playa Chica tras 25 años precintado
- Jaime Rodríguez Cie, ex abogado del grupo Loro Parque: ' La única espinita que me quedó en mi trayectoria fue el Siam Park de Gran Canaria
- Agaete recupera el concepto de calle junto a las casas de pescadores de Las Nieves: prioridad peatonal, accesibilidad universal y parquímetro
- El bochinche de este municipio de Gran Canaria que conquista a los amantes de la carne a la brasa con su parrillada: raciones generosas y precios económicos
- Un boleto de la Bonoloto vendido en Gran Canaria roza los 40.000 euros de premio