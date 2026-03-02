El bar de Gran Canaria donde las papas sancochadas se han convertido en un plato imprescindible: raciones generosas y precios económicos

En el norte de Gran Canaria continúan habiendo bares tradicionales que se caracterizan por ofrecer cocina casera canaria a sus clientes, sin perder su seña de identidad. Bar Ca` El Pastó es uno de esos clásicos que sigue ofreciendo raciones generosas a precios difíciles de encontrar hoy en día.

Ubicado en el municipio de Guía, se ha convertido en una para obligatoria para quienes busquen cocina canaria tradicional y casera en un lugar sencillo y con un ambiente que recuerda a los bares de toda la vida.

Raciones generosas

Uno de los grandes reclamos del local son sus raciones, ya que sorprenden porque incluso una media ración es abundante. Además, se caracteriza por ser un bar económico, que oscila entre los 10-20 euros por persona, algo que a día de hoy es difícil encontrar.

También destaca la rapidez del servicio en preparar y servir los platos una vez se les ha tomado nota a los comensales, un aspecto muy bien valorado por parte de los clientes.

Papas sancochadas

La carta ofrece platos tradicionales de la gastronomía canaria como las garbanzada, la ropa vieja o carne de cochino, pero hay un plato que se ha ganado ser uno de los platos estrella del bar. Se trata de la papas sancochadas con mojo rojo, una forma diferente de ofrecer un plato que triunfa en el establecimiento. Este tipo se caracteriza por ofrecer una textura tierna, que forma parte del encanto del plato.

Una parada obligatoria tanto para vecinos como visitantes que buscan tomar los platos típicos de la gastronomía del archipiélago.

Horario y ubicación

Bar Ca` El Pastó se encuentra en GC-700, 2, Guía. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de la cocina canaria tradicional.

Abre de miércoles y jueves, en horario de 18:00 a 23:00 horas, mientras que el fin de semana, amplía sus servicios de 13:00 a 23:00 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.