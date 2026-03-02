Cabildo, Ayuntamiento y Fundación The Music Station impulsan en la Plaza de la Música el proyecto ‘The Music Station Gran Canaria’

El Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación The Music Station han firmado un protocolo de actuación para poner en marcha la iniciativa ‘The Music Station Gran Canaria’, un espacio que se ubicará en la Plaza de la Música y que aspira a convertirse en referente de la industria musical en la isla.

El proyecto nace con el objetivo de centralizar las principales actividades del sector, desde la creación y producción artística hasta la formación especializada y el emprendimiento musical. La iniciativa pretende consolidar un ecosistema capaz de acompañar al talento canario en todas las fases de su desarrollo profesional.

Un impulso al talento y a la proyección internacional

La creciente proyección internacional de artistas vinculados a Canarias ha evidenciado el potencial creativo del Archipiélago. En este contexto, ‘The Music Station Gran Canaria’ busca ofrecer más recursos y oportunidades a las nuevas generaciones, favoreciendo la exportación de la cultura insular y posicionando a la isla como enclave creativo singular.

Ubicado en la Plaza de la Música, el centro se integrará en un entorno estratégico junto a instituciones como la Fundación Auditorio de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, reforzando la zona como núcleo de actividad cultural y musical.

Formación, producción y acceso a escenarios

La iniciativa incorpora una dimensión de utilidad pública orientada a reducir barreras de acceso para proyectos emergentes, facilitando infraestructuras de grabación y producción, así como herramientas técnicas para el desarrollo profesional.

Además, el espacio está concebido para impulsar la música en directo, habilitando áreas de presentación y promoviendo acuerdos que permitan a artistas noveles acceder con mayor facilidad a escenarios y circuitos de exhibición.

Gobernanza compartida

La gestión y desarrollo del proyecto se coordinará entre la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria y la Fundación The Music Station, con el propósito de garantizar los objetivos formativos y de apoyo al emprendimiento cultural.

Con esta alianza institucional, Gran Canaria y su capital refuerzan su apuesta por la música como motor de desarrollo económico y cohesión social, consolidando su posición dentro del mapa creativo nacional.