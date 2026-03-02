Mogán
Educación y salud mental se unen en una jornada de sensibilización para estudiantes de Mogán
La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento y asociaciones locales, tuvo como objetivo promover entre los jóvenes la empatía, el apoyo entre iguales y la prevención del aislamiento
La Provincia
Alumnado de Bachillerato del IES Arguineguín-Lidia Pulido de Mogán participa en una jornada de sensibilización sobre salud mental con motivo del Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes. La actividad, realizada por el Ayuntamiento de Mogán en colaboración con la Asociación Canaria de Salud Mental Espiral y la Asociación Trastorno Afectivo Bipolar de Las Palmas de Gran Canaria, incluyó charlas y teatro inclusivo para fomentar la comprensión y el bienestar psicológico entre los jóvenes.
Durante la sesión, los alumnos y alumnas aprendieron a reconocer y expresar sus emociones, a pedir ayuda cuando lo necesiten y a evitar el aislamiento. Las asociaciones implicadas destacaron la importancia del acompañamiento y del asociacionismo como herramientas clave para combatir el estigma y promover la salud mental.
Combatir los estigmas y prejuicios
La presidenta de la Asociación de Trastorno Afectivo Bipolar, Carmen Agrafojo, enfatizó la necesidad de hablar abiertamente sobre estas cuestiones: «Cuando un joven se sienta triste, demasiado eufórico o note cambios que no comprende, es fundamental que lo comparta con alguien de confianza. No deben quedarse en silencio ni encerrarse en una ‘cueva sin salida’, porque la salida existe».
La jornada también incluyó la representación de la obra de teatro inclusivo Sin Ataduras, interpretada por miembros de la Asociación Espiral, que aborda de manera cercana las vivencias de personas con diferentes problemáticas de salud mental, contribuyendo a derribar prejuicios y generar reflexión entre los jóvenes.
Grimanesa Artiles, concejala de Servicios Sociales de Mogán, resaltó la estrecha colaboración del Consistorio con la Asociación Espiral y manifestó que “es un placer contar con ellos para concienciar a nuestros jóvenes en un día tan importante”.
- Bochinche con sabor y vino propio
- Misa masiva y visita a Arguineguín: las paradas del papa en Gran Canaria
- La constructora abandona la obra del mayor parque de ocio de La Aldea
- Telde rehabilita el acceso a Playa Chica tras 25 años precintado
- Jaime Rodríguez Cie, ex abogado del grupo Loro Parque: ' La única espinita que me quedó en mi trayectoria fue el Siam Park de Gran Canaria
- Agaete recupera el concepto de calle junto a las casas de pescadores de Las Nieves: prioridad peatonal, accesibilidad universal y parquímetro
- El bochinche de este municipio de Gran Canaria que conquista a los amantes de la carne a la brasa con su parrillada: raciones generosas y precios económicos
- Un boleto de la Bonoloto vendido en Gran Canaria roza los 40.000 euros de premio