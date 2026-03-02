Educación y salud mental se unen en una jornada de sensibilización para estudiantes de Mogán

Alumnado de Bachillerato del IES Arguineguín-Lidia Pulido de Mogán participa en una jornada de sensibilización sobre salud mental con motivo del Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes. La actividad, realizada por el Ayuntamiento de Mogán en colaboración con la Asociación Canaria de Salud Mental Espiral y la Asociación Trastorno Afectivo Bipolar de Las Palmas de Gran Canaria, incluyó charlas y teatro inclusivo para fomentar la comprensión y el bienestar psicológico entre los jóvenes.

Durante la sesión, los alumnos y alumnas aprendieron a reconocer y expresar sus emociones, a pedir ayuda cuando lo necesiten y a evitar el aislamiento. Las asociaciones implicadas destacaron la importancia del acompañamiento y del asociacionismo como herramientas clave para combatir el estigma y promover la salud mental.

Combatir los estigmas y prejuicios

La presidenta de la Asociación de Trastorno Afectivo Bipolar, Carmen Agrafojo, enfatizó la necesidad de hablar abiertamente sobre estas cuestiones: «Cuando un joven se sienta triste, demasiado eufórico o note cambios que no comprende, es fundamental que lo comparta con alguien de confianza. No deben quedarse en silencio ni encerrarse en una ‘cueva sin salida’, porque la salida existe».

La jornada también incluyó la representación de la obra de teatro inclusivo Sin Ataduras, interpretada por miembros de la Asociación Espiral, que aborda de manera cercana las vivencias de personas con diferentes problemáticas de salud mental, contribuyendo a derribar prejuicios y generar reflexión entre los jóvenes.

Grimanesa Artiles, concejala de Servicios Sociales de Mogán, resaltó la estrecha colaboración del Consistorio con la Asociación Espiral y manifestó que “es un placer contar con ellos para concienciar a nuestros jóvenes en un día tan importante”.