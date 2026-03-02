El entrenador del Guaguas, Sergio Miguel Camarero, agradece el premio Roque Nublo: "Represento a mucha gente"

El voleibol grancanario no puede entenderse sin la figura de Sergio Miguel Camarero. El entrenador isleño representa el espíritu del viejo Calvo Sotelo, que vive en el nuevo Guaguas que domina en España y derriba muros en Europa

A título personal, ¿qué significa para usted el recibir este premio Roque Nublo?

Es un premio muy importante para mí. Estoy muy agradecido. Creo que represento a mucha gente, además es un premio que vuelve a recaer sobre el voleibol, ya que el año pasado se lo concedieron a Saray Manzano –la capitana del Olímpico–. Que te gratifiquen por todo el trabajo que has realizado de aquí para atrás es muy bonito y personalmente, que sea un premio que me otorgan en mi tierra, me hace todavía más ilusión.

¿A quién se lo dedica?

A mi madre. Desde que yo empecé a jugar ella siempre recortó todas las publicaciones que salían sobre mí en la prensa para guardarlos en álbumes, siempre me ha seguido. Ahora está muy mayor ya, tiene 88 años, pero todavía se mantiene atenta. Se lo dedico tanto a ella como a toda mi familia y a mis amigos, porque todos lo han hecho posible y juntos hemos conseguido muchas cosas. Aunque lo recibo yo, realmente represento a muchas personas y a gente que ha trabajado muchísimo para hacerlo posible.

¿Cómo lleva la presión de entrenar a un equipo en el que la derrota no está permitida?

Vivo el día a día, trabajo al máximo, porque empecé desde cero como entrenador del voleibol masculino y la verdad es que sigo aprendiendo cada día. Es clave rodearte de gente y de jugadores del más alto nivel. Creo que la presión la tenemos todos, es necesario para poder competir, nos alimentamos de eso, porque es lo que nos obliga a concentrarnos para intentar hacer las cosas bien.

¿Su familia ya está acostumbrada a verle lo justo en casa entre los viajes, los entrenamientos y los partidos?

A mi mujer habría que ponerle un monumento. Ellas son las que más animan, tanto mis hijas como mi mujer, son las primeras fans del Guaguas y en los momentos difíciles son las que me animan para seguir adelante. Tengo claro que ellas sufren por no dedicarles tanto tiempo como se merecen, pero todo lo viven conmigo.

¿Qué significa el voleibol para usted?

Es lo que respiro, lo que vivo, lo que me gusta, es mi pasión. Sigo entrenando cada día al vóley playa y sinceramente, no me veo sin el voleibol en mi vida.

En una reciente entrevista De Amo –colocador titular de los amarillos y de la selección– afirmó que el Guaguas es usted, ¿Cómo recibe sus palabras?

Esas palabras son muy bonitas y más viniendo de un jugador como él, con su experiencia y sus títulos, que ha jugado a un gran nivel. Considero que al igual que el presidente, Juan Ruiz y el resto de la directiva, lo damos todo por el Guaguas, hago de todo e intento ayudar en todo lo posible. Es un club que ha marcado desde siempre toda mi trayectoria deportiva.

¿Cómo es su relación con el presidente, Juan Ruiz?

Él vive siempre con una intensidad máxima todo, no le gusta perder y es un ganador nato. Quiere ganar ya la Copa de Europa, esa es su ilusión y gracias a ella hace que el Guaguas sea cada vez más grande. Está consiguiendo que el pabellón se llene y lo que vivimos el otro día ante el Berlín, con más de cinco mil personas animando, fue muy bonito. Yo intento hacerle ver que es muy difícil ganar, que hay que trabajar mucho y creo que formamos un gran equipo.

¿Se disfruta más de los títulos conquistados como jugador o como entrenador?

Como jugador se disfruta muchísimo. Como entrenador también se disfruta, pero estar dentro de la cancha es lo mejor que hay. Ser entrenador es más gestionar, intentar que todo fluya para que los jugadores estén bien.

¿Es muy diferente un vestuario masculino y uno femenino?

Son deportistas al final y mi exigencia e intensidad siempre ha sido la misma, tanto en un vestuario masculino como femenino. Los deportistas al fin y al cabo son personas y cada persona es un mundo, por eso tienes que saber valorar lo personal con lo deportivo, ahí es donde está el éxito. Para mí es el mismo trabajo. Lo más difícil es gestionar los egos de los jugadores y de las jugadoras, porque al final todos los entrenadores o entrenadoras son buenos. Esa gestión es día a día.

¿Cómo se puede competir en Europa ante equipos cuyos presupuestos le superan por tres o por cuatro al del Guaguas?

Con mucho trabajo y apoyo detrás de la junta directiva y de un cuerpo técnico fantástico. Estamos todos a una.

¿Cuál es el jugador que más ha progresado con usted en estos años?

Hay muchos. No podría destacar a uno en concreto. Muchos jugadores han pasado por aquí y muchos se nos irán el año que viene porque tendrán grandes ofertas por el buen trabajo que estamos haciendo. Es ley de vida y no podemos competir con ciertos presupuestos. El que más ha progresado en este tiempo de conocerlos a ellos he sido yo.