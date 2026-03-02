La GC-3 se corta por obras: estos son los desvíos hacia la GC-1 y Tamaraceite

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, dirigida por el vicepresidente Augusto Hidalgo, inicia mañana martes 3 de marzo, en horario nocturno, el asfaltado de dos tramos de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria (GC-3).

La actuación forma parte del proyecto global de renovación casi completa del firme de esta vía, que abarca 11 kilómetros y cuenta con una inversión superior a los 18 millones de euros, con un plazo de ejecución de un año.

Bajada hacia la GC-1, primer tramo en ejecución

Los primeros trabajos se centrarán en la bajada desde la Circunvalación hasta la GC-1, a la altura de la Potabilizadora. Se actuará sobre 3,5 kilómetros de la calzada en sentido sur, desde el túnel de Salto del Negro y el enlace con la GC-4 (Variante de Tafira) hasta su conexión con la autovía del sur.

Las labores se desarrollarán entre las 22.30 y las 6.00 horas, de lunes a jueves, durante varias semanas. Mientras permanezca cerrado el tramo, el tráfico será desviado por la GC-31 (túneles de San José) y la Avenida Marítima, o bien por la GC-309 (Pedro Hidalgo) hasta conectar igualmente con la Avenida Marítima.

Segundo tramo: Lomo Blanco hacia Tamaraceite

El próximo domingo 8 de marzo comenzarán los trabajos en el tramo comprendido entre Lomo Blanco y el enlace con la GC-23, junto a La Paterna, en dirección norte (Tamaraceite). En este ámbito se renovarán cerca de dos kilómetros de pavimento, incluyendo el entorno del viaducto del Guiniguada.

No obstante, el asfaltado del viaducto se aplazará hasta el verano, cuando se ejecutarán trabajos de impermeabilización de los tableros para evitar filtraciones que puedan afectar a la estructura, como ocurrió en el pasado.

Durante el corte nocturno, los conductores que se dirijan desde el sur hacia Siete Palmas o Tamaraceite deberán continuar por la Avenida Marítima hasta Bravo Murillo y subir por la Subida de Mata y La Ballena hasta la GC-23. Quienes circulen hacia el norte de la isla (Gáldar) podrán continuar por la Avenida Marítima hasta Julio Luengo para enlazar con la GC-2.

Renovación integral tras 20 años

Las obras incluyen el fresado del firme hasta 10 centímetros de profundidad el doble de lo habitual, la reposición de mezcla bituminosa y la renovación de la señalización horizontal.

Se trata de la primera intervención global en la GC-3 desde su construcción hace 20 años, una vía que soporta una media diaria de 150.000 vehículos. Los primeros trabajos comenzaron a finales del pasado año en distintos enlaces y tramos entre Tamaraceite, San Lázaro y Siete Palmas.

La renovación se ejecutará por fases, divididas en tres lotes con plazos de entre ocho meses y un año.El Cabildo solicita la colaboración de los conductores durante las noches en que se desarrollen los trabajos y recomienda seguir las indicaciones del personal desplazado a la zona.