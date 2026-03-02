Gobierno y Cabildo llevan el agua de mar desalada a 600 metros de altitud

Elevar el agua desalada de mar hasta depósitos situados a 600 metros de altitud sobre el nivel del mar. Este es uno de los objetivos inmediatos del Gobierno de Canarias y del Cabildo, que este lunes mantuvieron una reunión para estudiar proyectos que permitan abastecer a municipios de las medianías con problemas en el suministro, como es el caso de Teror, Firgas, Moya y Valsequillo. El Ejecutivo regional cuenta con nueve millones de euros procedentes de fondos europeos este año para mejorar las infraestructuras hidráulica en la Isla.

El consejero regional de Aguas, Manuel Miranda, y su homólogo del Cabildo, Miguel Hidalgo, mantuvieron una reunión junto a técnicos de ambas Administraciones en el Consejo Insular de Aguas para agilizar los proyectos en la Isla. Una de las prioridades es subir el agua de las desaladoras de la costa a una mayor altitud. Entre ellas, de la central de Bañaderos hacia la zona alta de Arucas y, de allí, hacia Teror, que viene sufriendo los últimos veranos graves problemas de suministro a su población. Para ello existe un consenso entre ambos ayuntamientos del proyecto para tender la nueva red, cuya obra se espera sacar este año a licitación con una inversión de unos dos millones. Además, serviría también para abastecer a Firgas, que también sufre problemas, y a Moya.

Plan hidrológico

En este sentido, Gran Canaria trabaja en la puesta al día del Plan Hidrológico, que evitará que las aguas de la Cumbre y medianías tengan como hasta ahora que canalizarse hacia la zona baja grancanaria para saciar a la población y al campo, lo que evitaría también que el agua del subsuelo de galerías y pozos se agoten y se mantengan en la zona.

Para cumplir con este objetivo de llegar a la cota 600 de altitud, se contemplan inversiones para impulsar también el agua de la planta de Salinetas hasta Valsequillo. Estas obras garantizan a su vez un mejor suministro a los vecinos y a agricultores de Telde.

"El agua a Santa Brígida, San Mateo y San Bartolomé de Tirajana tiene su propia elevación, y el norte también a una altura pronunciada", señaló Miguel Hidalgo. Este sentido, apuntó que un 95% de la población está conectada con el agua desalada, pero también hay demanda del sector primario.

"Es muy importante para garantizar en un futuro episodios de ausencia de agua como la que hemos vivido, como también para el desarrollo agrícola y ganadero de Gran Canaria".

Inversiones

El consejero de Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, detalló que la inversión prevista para el año 2026 se sitúa en nueve millones de euros, que vienen financiados con fondos europeos Next Generation, del Estado y propios del Gobierno de Canarias.

En el marco del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) se invertirán 2,3 millones de euros, de los que 2,1 millones proceden de fondos europeos y los restantes 200.000 de la Comunidad Autónoma, para la digitalización del ciclo del agua, en los municipios de Agaete, La Aldea, Valleseco, Tejeda y Artenara, con el objetivo de mejorar la eficiencia de las redes, reduciendo las pérdidas. A esto se suman obras en depósitos, mejoras en plantas desaladoras y en las estaciones de bombeo, y de arreglo del las redes de saneamiento, entre otras acciones.

Lluvias

El consejero de Aguas del Cabildo, Miguel Hidalgo, expuso que "afortunadamente hemos tenido un final de año 2025 y un principio del año 2026 magnífico en temas de agua. Ha sido muy repartido en todo lo que es la isla de Gran Canaria. Las presas no estén todas llenas, pero hay algunas que sí completamente y otras en unos niveles muy, muy importantes, que no veíamos hace ya bastantes años. Por lo tanto, afrontamos el futuro con optimismo, teniendo recursos de agua, pero eso no va a hacer que bajemos la guardia y sigamos trabajando al ritmo que estamos haciendo en la infraestructura, en modernización de nuestras instalaciones y en el control por supuesto de pérdida y ser más eficientes en el suministro de agua".