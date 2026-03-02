Gran Canaria brilla en los Goya: la ruta cinematográfica que sitúa a Canarias en el mapa del cine

Los Premios Goya no solo celebran cada año el talento del cine español. También ponen el foco, aunque a veces de forma indirecta, en los territorios que sirven de escenario a las historias nominadas. En esta edición, Gran Canaria emerge como uno de los enclaves más reconocibles y potentes desde el punto de vista visual, gracias al protagonismo del sur de la isla en la película Maspalomas.

La propuesta lanzada por Vueling invita a dar un paso más allá de la butaca y recorrer los lugares donde se rodaron algunas de las cintas candidatas. Una experiencia que conecta turismo y cultura, y que sitúa a Canarias en una posición destacada dentro del mapa cinematográfico vinculado a los Goya.

Gran Canaria y Maspalomas: el paisaje que define una película

En Maspalomas, el sur de Gran Canaria no es un simple decorado. Las Dunas de Maspalomas, los miradores abiertos al Atlántico y el entorno costero construyen una atmósfera que marca la identidad visual del filme. La arena dorada fundiéndose con el océano y la luz atlántica aportan una estética inconfundible, con referencias que evocan el desarrollo turístico de los años 60 en la isla.

Este enclave natural, uno de los más emblemáticos del archipiélago, se ha convertido en un símbolo internacional de Gran Canaria. Según el portal oficial de turismo de la isla (https://www.grancanaria.com), el espacio natural de las Dunas cuenta con protección ambiental y constituye uno de los principales atractivos para visitantes nacionales e internacionales.

La película convierte ese paisaje en parte esencial del relato, reforzando la idea de que Canarias es mucho más que sol y playa: es un territorio con capacidad narrativa y cinematográfica propia.

Conectividad aérea desde y hacia Gran Canaria

En el ámbito de la conectividad, Vueling conecta Gran Canaria con Málaga, Alicante, Barcelona, Bilbao, Granada, A Coruña, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y París-Orly. Esta red facilita que viajeros procedentes de distintos puntos de España y Europa puedan descubrir en primera persona los escenarios vistos en pantalla.

La conectividad aérea es uno de los pilares que consolidan a la isla como destino estratégico, tanto turístico como audiovisual. Además, Gran Canaria mantiene conexiones con múltiples aeropuertos nacionales e internacionales, reforzando su papel como nodo clave en el Atlántico.

Canarias, plató natural del cine español

El protagonismo de Gran Canaria en esta edición de los Goya se suma a una trayectoria consolidada del archipiélago como lugar de rodajes. Las condiciones climáticas, la diversidad de paisajes y los incentivos fiscales han convertido a las islas en uno de los territorios más competitivos para producciones nacionales e internacionales.

La oficina oficial Canary Islands Film (https://canaryislandsfilm.com), dependiente del Gobierno de Canarias, destaca el crecimiento sostenido de proyectos audiovisuales en las islas. Desde grandes producciones internacionales hasta cine independiente, Canarias se ha posicionado como un plató natural de referencia en Europa.

En este contexto, la presencia de Gran Canaria en una película vinculada a los Goya refuerza esa imagen y contribuye a proyectar la isla como destino cultural.

Marrakech y el sur de Marruecos en Sirât

Más allá de Canarias, otras películas nominadas han llevado al espectador a escenarios internacionales. En Sirât, el sur de Marruecos desempeña un papel fundamental. La ciudad de Marrakech actúa como punto de partida hacia paisajes abiertos y horizontes desérticos que marcan el tono del viaje narrativo.

Desde allí, el recorrido se extiende hacia enclaves próximos a Agadir, donde la combinación de costa, montaña y desierto construye una geografía visual de gran impacto.

Vueling ofrece conexiones con Marrakech desde Barcelona, Bilbao, París-Orly y Santiago de Compostela, y vuelos a Agadir desde Barcelona con hasta dos frecuencias semanales.

Oporto y el norte de Portugal en Una quinta portuguesa

En Una quinta portuguesa, la acción se sitúa entre la identidad urbana de Oporto y la serenidad del norte del país. Las fachadas junto al Duero, los azulejos tradicionales y la arquitectura histórica configuran un escenario reconocible.

Desde la ciudad, el relato conduce hacia el entorno de Ponte de Lima, donde las quintas, jardines y paisajes rurales aportan un ritmo pausado a la historia.

La aerolínea conecta Oporto con Barcelona, Bilbao e Ibiza, facilitando el acceso a este itinerario cultural.

Bilbao y Gernika en Los domingos

La película Los domingos incorpora escenarios con fuerte carga simbólica en el País Vasco. El Bilbao y Gernika aparecen como espacios clave, incluyendo el Monasterio de las Clarisas y el Casco Viejo bilbaíno.

Las calles empedradas, la arquitectura sobria y el peso histórico del entorno conectan con la esencia del relato. Vueling dispone de vuelos a Bilbao desde múltiples ciudades españolas y europeas, así como desde Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura.

Vigo y las Rías Baixas en Romería

En Romería, la historia se desarrolla en parte en Vigo y en el entorno atlántico de las Islas Cíes. El Casco Vello y las playas de arena blanca forman parte de una narrativa que combina memoria y paisaje.

Vueling conecta Vigo con Barcelona con hasta 22 frecuencias semanales, reforzando el vínculo entre el norte peninsular y el resto del país.

Valencia y la arquitectura art déco en La cena

La ciudad de Valencia aporta elegancia visual en La cena. La ruta del patrimonio art déco y edificios emblemáticos como Correos o el Ateneo forman parte del recorrido urbano que la película deja ver.

La aerolínea ofrece vuelos a Valencia desde Bilbao, Sevilla, Ibiza, Palma de Mallorca, Tenerife, Gran Canaria, Ámsterdam, Bruselas, París-Orly y Londres-Gatwick.

Turismo cinematográfico: una tendencia en auge

El turismo vinculado al cine se ha consolidado como una tendencia en crecimiento. El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine) subraya la relevancia del sector audiovisual en la promoción territorial y en la dinamización económica.

Noticias relacionadas

En este escenario, Gran Canaria ocupa un lugar estratégico. La visibilidad derivada de su presencia en una producción relacionada con los Goya no solo fortalece su imagen como destino turístico, sino también como espacio cultural y creativo.