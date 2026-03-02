Guía selecciona trabajadores para sus centros deportivos y profesores de música

La Sociedad de Promoción y Desarrollo de Guía abre un proceso de selección de personal, entre cuyas especialidades se incluye un operario de mantenimiento para Deportes y un coordinador de actividades para la Universidad Popular, así como una bolsa para cubrir las plazas que vayan quedando libres de profesores de distintas especialidades de las Escuelas Artísticas Municipales. El plazo de presentación permanece hasta el jueves de la semana que viene.

La empresa pública municipal de Guía abrió ayer y durante diez días hábiles varios procesos de selección de personal. Desde hoy lunes 2 de marzo queda abierto el plazo para que se presenten las solicitudes de todos aquellos interesados en acceder a los puestos de operario de mantenimiento para el Área de Deportes y coordinador de Actividades para la Universidad Popular, según el presidente de la Sociedad y alcalde del municipio, Alfredo Gonçálves.

Esta convocatoria coincide con el reconocimiento del concejal de Recursos Humanos, Julián Melián, de que falta personal por cubrir en las oficinas municipales y la necesidad de publicar convocatorias públicas para cubrirlas. Y se cifra en un tercio de la plantilla.

Guitarra, flauta, folclore y canto

A su vez, se abre una bolsa de empleo para profesor o profesora de las siguientes especialidades de las Escuelas Artísticas Municipales Ciudad de Guía: teatro, guitarra clásica, flauta, trompeta, trombón, percusión, clarinete, saxofón, folklore, música y movimiento, piano, lenguaje musical, canto, danza, violín y baile folclórico.

Para la presentación de solicitudes se establece una vía preferente (telemática), a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Santa María de Guía. El candidato deberá utilizar el trámite de 'Instancia General' o el específico de 'Selección de Personal' (si estuviera habilitado), adjuntando la documentación firmada digitalmente. Y, como destinatario, la Sociedad de Promoción y Desarrollo de Santa María de Guía.

Y, a su vez, una vía presencial, en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del Ayuntamiento. El personal del registro digitalizará la documentación para su remisión interna a la Sociedad.