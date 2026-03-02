El IES Carrizal celebra 25 años de compromiso educativo

El IES Carrizal nació de la necesidad de descongestionar el instituto de Ingenio, el único que había hasta 2000, cuando abrió el centro en la parte baja del municipio, atendiendo así a la demanda de una población creciente. Fueron las familias y el profesorado quienes lucharon para que se creara y, además, para que incluyera Bachillerato. Actualmente estudian en él más de 700 alumnos.

Hablar con Ángeles Medina Padilla, su directora, es recorrer la historia reciente del IES Carrizal. Tomó el cargo en julio de 2020 —en plena pandemia—, aunque su vinculación con el centro se remonta a 2011 como docente y, desde 2015, como jefa de estudios. Hoy es la cuarta directora en los 25 años de trayectoria del instituto. Antes le precedieron Gustavo Ojeda Zamora, Juan José Báez Cabrera y Liduvina Sánchez Díaz. Desde entonces ha sido testigo de su evolución hacia una mayor madurez institucional y un mayor reconocimiento en el pueblo.

Medina destaca el carácter acogedor del claustro y la cercanía del alumnado. «Recibimos muy bien a todo el que llega. El alumnado es supercariñoso. Cuando acaban sus estudios aquí vuelven a verte. Te cuentan cómo les va, te preguntan por antiguos profesores. Te los encuentras en otros centros y te dan dos besos», afirma la directora, que define el instituto que dirige como «un centro amigable».

Cultura de acogida

Reconoce, eso sí, que en los últimos años el claustro ha sido más inestable, con cambios frecuentes de profesorado. Aun así, asegura que se mantiene intacta la esencia de la cultura de acogida.

Tras 25 años, el IES Carrizal está en una etapa madura en la cual quiere abrirse al entorno y tener una mayor proyección en la sociedad. «Poco a poco hemos ido entrando en el entorno», explica. Ahora el objetivo es dar un paso más: generar impacto y visibilidad. «Queremos que sepan todo lo que hacemos aquí. A veces se hacen muchísimas actividades y queremos que se vea lo bueno que tenemos y que hacemos en el día a día».

Al valorar estos 25 años, Medina habla de crecimiento. De pasar de ser un centro nuevo, nacido de una necesidad urgente, a convertirse en una institución consolidada que busca proyectarse hacia fuera. El momento actual, afirma, es el de reforzar y visibilizar el trabajo diario que se realiza a través de proyectos, actividades, acompañamiento al alumnado y compromiso con la educación pública. «Estamos en ese punto», concluye, «un punto de consolidación, pero también de impulso. Un instituto que ya forma parte del paisaje educativo del municipio y que ahora aspira a que su impacto se note más allá de sus paredes».

El instituto está en una etapa madura en la que quiere abrirse al entorno y tener proyección social

En esa misma línea, María Elena Marrero Montelongo, vicedirectora, subraya que el IES Carrizal «vive un momento de intensa actividad». Proyectos innovadores, una semana cultural repleta de encuentros y un firme compromiso con la educación pública marcan el pulso de un centro que busca romper estereotipos. Marrero, profesora de Música, explica que uno de los ejes centrales de este 25 aniversario ha sido los coloquios con antiguos estudiantes que hoy desarrollan su carrera profesional dentro y fuera de España —algunos desde la Península, Alemania o incluso Dinamarca—, participando tanto de forma presencial o por videollamada. El objetivo es claro, desmontar la idea de que estudiar en un centro ubicado en una zona considerada «desfavorecida» limita el futuro.

«Ellos mismos tuvieron en su día ese concepto de su instituto», señala la vicedirectora, quien añade que «ahora quieren demostrar al alumnado que estudia ahora aquí que no es así. Que de aquí también salen personas muy preparadas y con una vida laboral plena». Desde que abrió sus puertas con alumnado de la llamada Generación Z hasta la actual Generación Alfa, la vicedirectora observa cómo cada promoción «tiene su propia personalidad».

Proyecto PROA+ en el centro

El centro también participa en programas de innovación educativa y organiza salidas, charlas y talleres sobre temas de actualidad como el uso responsable de redes sociales, relaciones sanas, prevención del consumo de vapeadores, gestión del duelo, protocolos ante riesgo suicida y prevención del acoso escolar, entre otros temas de interés para el alumnado. Marrero destaca que «la educación emocional se ha convertido en una prioridad».

Jonathan Arias Pérez, también profesor del centro del departamento de Tecnología, ha asumido la responsabilidad de impulsar el Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+), una iniciativa de apoyo y mejora que articula buena parte de las acciones estratégicas del instituto. También comparte la idea de abrir las puertas del instituto hacia fuera «y, al mismo tiempo, dejar que el entorno entre en la vida escolar. Esa es una de las ideas fuerza del proyecto directivo», además de trabajar para incorporar a las familias como parte de la comunidad educativa.

Noticias relacionadas

Para celebrar el 25 aniversario ha reunido también al antiguo profesorado. Entre las distintas actividades, una muy especial para el propio centro: el descubrimiento de unas placas conmemorativas en dos aulas como homenaje póstumo a dos docentes que dejaron una huella imborrable en el centro. Por un lado, el Aula de Audiovisuales pasó a denominarse Cristóbal Romero Bordón, profesor del centro entre 2003 y 2013, recordado por una labor que trascendió lo académico y destacó por su cercanía, humanidad y compromiso solidario. Asimismo, el Aula de Tecnología lleva también ahora el nombre de Pedro Mañojil González, cuya figura fue evocada como ejemplo de sencillez, generosidad, sensibilidad, bondad y brillantez.