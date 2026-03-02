Un jurado de expertos evaluará los proyectos para el Gran Canaria Central de Santa Brígida y poner fin a 23 años de incertidumbre

El jurado encargado de evaluar los ocho proyectos finalistas presentados al concurso para la adjudicación del contrato de servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución del Gran Canaria Central quedó constituido este lunes, con el objetivo de emitir su fallo antes del próximo día 5. De este modo, “podremos conocer el proyecto ganador que pondrá fin a 23 años de incertidumbre”, anunció el alcalde de Santa Brígida, José Armengol.

El alcalde subrayó que el proyecto seleccionado deberá respetar “el carácter rural y de medianías del casco urbano, su paisaje y su identidad local”. En la misma línea, la concejal de Urbanismo, María Lozano Lordán, destacó que “sin duda, el día de hoy quedará marcado en el calendario satauteño como un punto de inflexión en la historia del municipio”. Asimismo, señaló que se espera “un nivel muy alto en las propuestas presentadas, ya que han debido superar una fase previa de selección que garantiza los criterios de solvencia técnica y profesional”.

El jurado del concurso estará presidido por el propio alcalde y contará, además, con la participación de Lozano Lordán, concejal de Urbanismo y arquitecta; Ángeles Ley Florit, arquitecta municipal, y un funcionario municipal que ejercerá las funciones de secretario.

El resto del jurado lo integran profesionales externos de reconocido prestigio. Entre ellos, Jordi Garcés i Brusés, doctor en Arquitectura y catedrático de Proyectos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona durante más de cuatro décadas, con una destacada trayectoria en intervenciones en museos y espacios expositivos, caracterizadas por una cuidada relación con el contexto urbano y el patrimonio. Su participación aporta una visión experta, independiente y altamente especializada en el desarrollo de proyectos singulares.

También forma parte del jurado Jon Aguirre Such, arquitecto y urbanista especializado en planificación urbana integral y procesos de participación ciudadana. Es socio fundador del colectivo Paisaje Transversal, referente en regeneración urbana colaborativa, y ha desarrollado proyectos en numerosos municipios orientados a la mejora del espacio público y la cohesión social. Ha sido, además, coordinador del Punto Nacional URBACT en España y combina su labor profesional con la docencia y la autoría de diversas publicaciones sobre urbanismo colaborativo y gobernanza urbana.

Valoración técnica de las propuestas presentadas

Integra el jurado Juan Antonio González Pérez, doctor arquitecto y profesor de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Con una sólida trayectoria académica y profesional, compagina la docencia universitaria con el ejercicio de la arquitectura, desarrollando proyectos reconocidos a nivel nacional e internacional y participando activamente en investigación, jurados y conferencias especializadas. Su trabajo se caracteriza por una especial atención al paisaje, el patrimonio y la relación entre arquitectura y territorio, ámbitos en los que ha recibido diversos premios y distinciones.

Completa la integración del jurado Antonio Corona Bosch, arquitecto con una trayectoria vinculada al desarrollo de proyectos arquitectónicos y urbanos desde una perspectiva rigurosa y comprometida con la calidad del espacio construido. Su labor destaca por la atención al contexto, la funcionalidad y el equilibrio entre soluciones técnicas y valores estéticos, aportando una visión profesional solvente en los procesos de análisis, diseño y asesoramiento arquitectónico.

La sesión marca el inicio de la fase de valoración técnica de las propuestas presentadas por los despachos de arquitectura y urbanismo participantes, dentro de una actuación ambiciosa que transformará el corazón de Santa Brígida. El jurado evaluará los proyectos de acuerdo con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, atendiendo tanto a su calidad global como a los valores técnicos, funcionales, arquitectónicos, culturales y ambientales exigidos.

Espacios públicos abiertos, zonas verdes y aparcamiento subterráneo

La valoración tendrá en cuenta aspectos como la coherencia del planteamiento urbano, la solidez del análisis previo, la concepción integral del diseño y su capacidad para dialogar con el entorno existente. Especial relevancia adquiere la manera en que cada propuesta interpreta la escala del municipio, su trama tradicional, el patrimonio cultural y la vida comunitaria, así como la creación de espacios capaces de fomentar el encuentro ciudadano y el uso cotidiano.

Asimismo, el jurado analizará la correcta implantación del programa funcional previsto, que integra equipamientos culturales y sociales de relevancia para la ciudadanía, junto a espacios públicos abiertos, zonas verdes, y soluciones para poner en marcha el actual aparcamiento subterráneo. Se valorará especialmente la flexibilidad de los usos, la claridad organizativa, la accesibilidad, la funcionalidad de los recorridos y la facilidad de mantenimiento a largo plazo. En este sentido, se tendrá en cuenta el uso responsable de los recursos, la eficiencia constructiva y la aplicación de soluciones bioclimáticas, materiales de bajo impacto y sistemas que favorezcan una relación equilibrada entre lo edificado y los espacios abiertos.

Con esta primera reunión, el concurso entra en una fase decisiva que permitirá avanzar hacia un proyecto transformador plenamente integrado en su entorno, pensado para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.