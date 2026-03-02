Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mogán instala señalética inclusiva con pictogramas en las Oficinas Municipales de Arguineguín

El Ayuntamiento de Mogán ha instalado nueva señalética inclusiva en sus oficinas de Arguineguín, gracias a una subvención de 15.000 euros del IASS para promover la accesibilidad universal

La iniciativa está financiada con una subvención de 15.000 euros / LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Mogán ha culminado la instalación de nueva señalética inclusiva con pictogramas en las Oficinas Municipales de Arguineguín, una actuación impulsada desde el Área de Gobierno Social y Sociocomunitaria dentro del proyecto ‘Convivencia sin Barreras’.

La iniciativa está financiada con una subvención de 15.000 euros destinada a promover la accesibilidad universal en ayuntamientos de Gran Canaria, concedida por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Gran Canaria.

Inclusión real y participación activa

La colocación de los nuevos elementos se llevó a cabo este lunes 2 de marzo con la participación de personas usuarias del Centro Ocupacional de Mogán, acompañadas por profesionales del servicio. Esta implicación directa convierte la acción en un ejemplo de inclusión efectiva, ya que quienes habitualmente se benefician de medidas de accesibilidad han formado parte activa de su puesta en marcha.

El resultado es una señalización clara, comprensible y accesible, que facilita la orientación dentro de las dependencias municipales a personas con diversidad funcional o dificultades de comprensión lectora.

El Ayuntamiento de Mogán ha culminado la instalación de nueva señalética inclusiva / LP/DLP

Un proyecto más amplio de sensibilización

La subvención concedida no solo ha permitido la instalación de la nueva señalética, sino también el desarrollo de la campaña de sensibilización ‘Normal, soy diferente’, realizada a finales de 2025.

Esta iniciativa combinó talleres formativos en espacios municipales y centros educativos con la producción de un vídeo documental difundido en los perfiles oficiales del Ayuntamiento, en instalaciones municipales y en Radio Televisión Mogán.

En el documental participaron vecinos y vecinas, con y sin diversidad funcional, que respondieron de manera espontánea a diferentes preguntas, poniendo de manifiesto que aspiraciones, emociones y valores son compartidos por toda la ciudadanía.

Con este tipo de acciones, el Ayuntamiento de Mogán refuerza su compromiso con la accesibilidad universal y la construcción de un municipio más inclusivo, donde la eliminación de barreras físicas y sociales forme parte de la gestión pública diaria.

