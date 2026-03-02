Las oficinas municipales de Arguineguín estrenan señalética inclusiva

El Ayuntamiento de Mogán instala señalética inclusiva con pictogramas en las Oficinas Municipales de Arguineguín, en una acción que busca mejorar la accesibilidad y facilitar la orientación de toda la ciudadanía. La intervención forma parte del proyecto municipal ‘Convivencia sin Barreras’, financiado con una subvención de 15.000 euros del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Gran Canaria destinada a la accesibilidad universal en los ayuntamientos de la isla.

La colocación de la señalética se realizó este lunes con la participación activa de personas usuarias del Centro Ocupacional de Mogán, acompañadas por profesionales del servicio. Según explica el Ayuntamiento en una nota, esta implicación convierte la iniciativa en un ejercicio de inclusión real, ya que quienes habitualmente se benefician de medidas de accesibilidad participaron directamente en su creación y puesta en marcha, garantizando así un resultado claro y accesible para todos.

Además de la señalética, la subvención permitió desarrollar a finales de 2025 la campaña de sensibilización ‘Normal, soy diferente’, centrada en diversidad funcional y discapacidad. La iniciativa incluyó talleres formativos en espacios municipales y centros educativos, así como la producción de un vídeo documental difundido en redes sociales, instalaciones municipales y Radio Televisión Mogán, en el que participaron vecinos y vecinas con y sin diversidad funcional.