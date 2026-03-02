San Fernando, Sonneland y El Tablero contarán con nuevos puntos de recogida de residuos

Los núcleos de El Tablero, Sonneland y San Fernando en el municipio de San Bartolomé de Tirajana contarán con cuatro nuevos puntos recogida de residuos sólidos urbanos y selectivos. Con esta acción, que supone una inversión de 307.405 euros, se incorporan al servicio municipal autocompactadores con los que se estima reducir el volumen de los residuos hasta en un 70%, además de instalar contenedores para papel y cartón, envases, textil y aceite usado.

Según explica el Ayuntamiento, el objetivo de la intervención es ordenar y modernizar los puntos de depósito, mejorar la accesibilidad, concentrar la recogida selectiva y reducir problemas asociados a desbordes y vertidos incontrolados. La actuación incluye la construcción de tres nuevos recintos en El Tablero (calle Hawái), Sonneland (calle César Manrique) y San Fernando (calle Secundino Delgado), así como la rehabilitación integral del punto existente en la Urbanización Las Llaves (calle Fataga).

Refuerzo de la seguridad y la accesibilidad

En la Urbanización Las Llaves, la actuación contempla la eliminación de los muros actuales, que serán sustituidos por jardineras para favorecer la integración paisajística del recinto. De forma general, en todos los puntos se ejecutarán mejoras en el cerramiento, una nueva red de saneamiento, abastecimiento de agua y conexión eléctrica mediante canalizaciones subterráneas, además de la construcción de plataformas de hormigón con acabado antideslizante para reforzar la seguridad y la accesibilidad.

El proyecto, adjudicado a la empresa Diversity and Equity SL, se desarrolla en el marco del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria, que aporta 272.000 euros, mientras que la financiación municipal asciende a 35.350 euros para completar actuaciones vinculadas a canalizaciones y conexiones necesarias.

En palabras del Consistorio, esta actuación se suma al proceso de renovación y refuerzo del servicio desarrollado entre 2023 y 2026, con medidas centradas en modernizar medios, mejorar la recogida selectiva y reforzar el trabajo en zonas de mayor presión de uso. Entre ellas figura el contrato de recogida selectiva vigente hasta 2028, adjudicado por cerca de 4,9 millones de euros, que incorpora una flota más eficiente y la instalación de 560 contenedores nuevos, además del refuerzo en barrios, senderos y accesos rurales con nuevos operarios a través de un convenio con la Fundación Foresta, con primeras zonas de intervención como El Pajar, Castillo del Romeral y Los Olivos de El Tablero.

«En paralelo, se han impulsado acciones como la instalación de 43 papeleras autocompactadoras solares en el litoral de Maspalomas Costa Canaria, la colocación de 82 nuevos contenedores para aceite vegetal usado y residuos textiles, el refuerzo del reciclaje de vidrio en la hostelería y limpiezas intensivas para la retirada de voluminosos y mejora de puntos con vertidos, manteniendo una línea de continuidad orientada a un servicio más eficiente», añade la nota.

Planificación para modernizar el servicio

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, enmarcó el proyecto dentro del proceso de mejora progresiva del servicio iniciado al comienzo de la legislatura. «Sabemos que todavía quedan aspectos por resolver y zonas en las que debemos seguir actuando, pero estas obras forman parte de una planificación clara que pusimos en marcha desde el inicio del mandato para modernizar el servicio y responder a las demandas vecinales», señaló. Marichal subrayó que «no hablamos de actuaciones aisladas, sino de una línea de trabajo continuada que ya está dando resultados visibles en distintos núcleos y que seguirá avanzando en los próximos meses».

Por su parte, el concejal responsable del área, Ruymán Cardoso, explicó que las mejoras permitirán ganar capacidad, orden y funcionalidad en los puntos de depósito. «Con la incorporación de autocompactadores reducimos el volumen de los residuos hasta en un 70%, lo que nos permite optimizar la recogida y evitar desbordes. Además, concentramos en un mismo espacio los principales servicios de reciclaje para facilitar la separación y hacer el uso más cómodo para los vecinos», detalló. Cardoso añadió que «también actuamos en la base del problema, con nuevas canalizaciones, red de saneamiento, plataformas seguras y una mejor integración en el entorno, para que estos espacios dejen de ser focos de conflicto y pasen a ser puntos ordenados y adecuados».