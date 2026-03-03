La circunvalación de Arucas se abrirá antes del verano

El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, avanzó durante la reunión con los alcaldes del Norte este martes que la construcción de la circunvalación de Arucas (GC-20) estará terminada antes del verano, probablemente a finales de abril, sin cerrar una fecha por "la complejidad" de la ejecución de los trabajos mientras se registra una alta intensidad de tráfico en su entorno. «Va a permitir una mejora en el acceso a la ciudad, y también a Teror, Valleseco y a Firgas; de ahí que sea una obra muy importante».

17 millones

El Ejecutivo regional adjudicó en marzo de 2023 el proyecto que permitirá acabar mediante dos pasos inferiores los 'cuellos de botella' que se generan en las horas punta a los accesos y salidas de Arucas, con una afección directa a municipios limítrofes como Firgas y Teror. La obra afecta a 1,4 kilómetros de longitud y recayó en la unión temporal de empresas (UTE) Sacyr Construcción-Satocan por 16,7 millones de euros.

Pablo Rodríguez señala que los trabajos deberían estar acabados entre abril y mayo, ya que gran parte de la estructura está acabada. En cualquier caso, reconoce las dificultades de su ejecución, ya que se han ido abriendo partes para aminorar los inconvenientes que sufren los conductores, por lo que se ralentiza al mismo tiempo el desarrollo normal del tajo. Esto ha permitido que se hayan puesto en servicio parcialmente los dos túneles, lo que favorece la movilidad en un tráfico ya de por sí complicado n la zona, que ha generado muchos inconvenientes a los usuarios, sobre todo al coincidir con el cierre por obras de transformación de los aparcamientos del Recinto Ferial (situados junto a la iglesia).

El consejero recuerda que esta misma semana se ha llevado a cabo la última reorganización del tráfico en la zona, para seguir avanzando en su recta final. "Pero estamos convencidos de que entre abril y mayo estará terminada", sentenció.