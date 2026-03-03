El cribado piloto de cáncer de pulmón se queda en punto muerto en el Hospital Insular

Cuando por fin parecía que el cribado piloto de cáncer de pulmón iba a arrancar en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria tras más de dos años de demora, el plan ha sufrido un nuevo retraso y permanece en punto muerto. Desde el recinto hospitalario confirmaron a este medio en enero que el programa, que se enmarca dentro del proyecto Cassandra, comenzaría a implementarse a partir de la tercera semana del año, con pacientes que serían derivados desde el centro de Salud de San Gregorio, en Telde. Sin embargo, la iniciativa nunca llegó a desarrollarse. Este periódico ha intentado recabar la versión del complejo grancanario para conocer los motivos que han frenado la ejecución de este estudio, pero, a pesar de las reiteradas solicitudes, la contestación ha sido que «no ha sido posible obtener respuesta».

Tal y como anunció LA PROVINCIA/DLP en enero, la previsión es que se beneficien del screening entre 6.000 y 7.000 personas. Para poder poner en marcha la acción, el pasado diciembre se contrató a un neumólogo. Además, el centro contemplaba activar una consulta especializada en Neumología desde el 12 de enero. ¿Qué ha ocurrido? El misterio crece y la respuesta, por ahora, sigue siendo un enigma.

La idea es que los participantes se sometan a una tomografía axial computarizada (TAC) de baja dosis en el citado centro de salud, y que la prueba sea examinada por los radiólogos del Hospital Insular. De forma previa, un programa de inteligencia artificial hará un primer análisis para elaborar un informe preliminar, que será evaluado por los especialistas en radiología.

Detección de patologías

Gracias a esta iniciativa, será posible detectar también otras patologías como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o diferentes afecciones coronarias.

Cabe recordar que el proyecto Cassandra está impulsado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ). La actividad va de la mano de un programa deshabituación tabáquica y se dirige a las personas de entre 50 y 75 años con una exposición acumulada de 20 paquetes de cigarrillos al año como mínimo. También está incluida la población exfumadora de la misma edad, con el mismo consumo previo y que sume menos de 15 años de abstinencia.

Si el TAC no detecta anomalías, los participantes deberán repetir la prueba con carácter anual durante un período de cinco años. Asimismo, el protocolo establece un seguimiento epidemiológico de todos los inscritos a lo largo de una década.

16 hospitales

Con base en la información que maneja la Separ, hasta principios de enero, la acción ya había arrancado en 16 hospitales españoles, con un total de 1.005 voluntarios.

Hay que señalar que el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín se encuentra ultimando los preparativos para iniciar el proyecto. En este caso, el ensayo piloto se realizará con la población adscrita al centro de salud de Gáldar. De momento, los hospitales de Tenerife no tienen previsto sumarse al estudio.

El proyecto Cassandra surgió con el objetivo de acreditar la viabilidad del cribado de cáncer de pulmón en el territorio nacional, favorecer el diagnóstico precoz y disminuir la mortalidad asociada a esta enfermedad. Su implementación permitirá evaluar tanto su efectividad como la conveniencia de instaurar un programa de detección poblacional de esta neoplasia, que es la tercera más incidente, pero la más mortal.

Solo en el Archipiélago, se detectan cada año unos 1.500 nuevos casos y se registran en torno a mil fallecimientos. Por desgracia, entre el 75 y el 85% de los afectados recibe el diagnóstico cuando la enfermedad se encuentra en fase metastásica. De ahí la importancia de apostar por el cribado.