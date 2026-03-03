Diez días de cortes en la carretera GC-41 por riesgo de desprendimientos

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, dirigida por Augusto Hidalgo, iniciará este miércoles, 4 de marzo, los trabajos de saneo y estabilización del talud situado en el kilómetro 12 de la GC-41, a la salida del casco de Valsequillo, donde hace un mes se produjo un importante desprendimiento de tierra y rocas.

La actuación obligará a cerrar durante diez días un tramo de 600 metros de esta carretera, entre el Puente de San Miguel y la entrada a Las Vegas, en horario de 9.00 a 18.00 horas. Esta vía conecta el casco de Valsequillo con los barrios de Las Vegas y Tenteniguada, así como con el municipio de San Mateo.

Desprendimientos en la carretera GC-41 en Valsequillo / La Provincia

Actuación de emergencia por riesgo de nuevos desprendimientos

La Consejería ha declarado la emergencia de la obra ante la inestabilidad del talud y el riesgo de nuevos desprendimientos. El presupuesto destinado a estos trabajos asciende a 175.872 euros.

El talud afectado, de unos 15 metros de altura, se encuentra en la margen derecha de la calzada en una curva del kilómetro 12. Según los informes técnicos, los desprendimientos registrados hace un mes estuvieron relacionados con los efectos de las borrascas de finales de 2025 y principios de 2026.

Los técnicos consideran “imperativo” actuar con rapidez para estabilizar la ladera y garantizar la seguridad de la vía y de sus usuarios, en una carretera considerada clave para la movilidad en la zona alta del municipio.

Desvíos alternativos durante el cierre

Durante el horario de cierre, los conductores deberán utilizar itinerarios alternativos. La recomendación del Cabildo es desviarse hacia San Mateo y, desde allí, acceder a Valsequillo a través de la GC-15 y la carretera de La Atalaya (GC-80), enlazando posteriormente con San Roque (GC-810).

Fuera del horario establecido y durante los fines de semana, la GC-41 permanecerá abierta con un único carril regulado mediante semáforo de obra.

Además, y a petición del Ayuntamiento de Valsequillo, en las primeras horas de la tarde se permitirá el paso exclusivo de las guaguas de transporte escolar procedentes del IES Vega de San Mateo.

Actuaciones previas en la vía

La GC-41 suele verse afectada por desprendimientos cuando se producen fenómenos meteorológicos adversos. En los últimos meses se han instalado mallas de guiado en distintos puntos de la carretera para minimizar el impacto de caídas de piedras y arrastres de material desde los taludes.

Mientras se ejecutan los trabajos, la Consejería solicita la colaboración de los conductores y pide que se respeten las indicaciones del personal desplazado a la zona.