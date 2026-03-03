DigiON Canarias 2026 pone el foco en la inteligencia artificial y la ciberseguridad

La cuarta edición de DigiON Canarias se celebrará los próximos 19 y 20 de marzo en Infecar, Feria de Gran Canaria, con un programa centrado en la transformación digital, la inteligencia artificial (IA) y la ciberseguridad en el ámbito empresarial. El encuentro reunirá a especialistas en innovación tecnológica, derecho digital y divulgación para analizar los retos del nuevo entorno digital.

El Salón de la Digitalización Empresarial de Canarias abordará durante dos jornadas los desafíos legales, estratégicos y operativos derivados de la implantación de tecnologías inteligentes en las organizaciones, así como las oportunidades vinculadas a la gestión del dato y la automatización.

Inteligencia artificial y liderazgo

La apertura del evento correrá a cargo de María Aperador, CEO y fundadora de BeValk, que analizará el liderazgo en la era de la inteligencia artificial. A lo largo de la primera jornada se desarrollarán también talleres prácticos. Yunior González, CEO de SQUAADS, impulsará la creación colaborativa de una startup basada en IA, mientras que el empresario y divulgador Pau García-Milà mostrará herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos aplicadas a la identificación de mercados emergentes.

El programa incluye además una mesa redonda sobre regulación y ética en el marco del AI Act, con la participación de Ingrid González, directora de Área de Protección de Datos y Derecho Digital; Angélica Darias, coordinadora de Desarrollo de Negocio y Cumplimiento Legal de Proyectran; y Jeimy Poveda, jurista especializada en derecho tecnológico y socia directora de Dataseg. El debate se centrará en el impacto normativo sobre startups y nuevas industrias.

La jornada concluirá con la intervención de David Delgado, jefe de Seguridad Informática en Edataconsulting, que abordará los riesgos y ventajas de la IA corporativa, y con la ponencia de Raúl Ordóñez, formador en inteligencia artificial, sobre la creación de asistentes orientados a la productividad y el aprendizaje.

DigiON Canarias 2025 / La Provincia

Talento, datos y reputación digital

El segundo día pondrá el foco en la transformación de la fuerza laboral y la gestión estratégica de la información. Cristina Aranda, consultora de IA y cofundadora de MujeresTech, analizará la relación entre talento humano y tecnología. Por su parte, Mannix Manglani, CEO y CTO de MNX Online y TOURLab, abordará el uso de espacios de datos para la toma de decisiones empresariales.

La reputación digital será otro de los ejes del programa. Selva Orejón, CEO de OnbrandinG, examinará los riesgos asociados a la desinformación automatizada y su impacto en las empresas.

El 20 de marzo también se celebrará la mesa redonda ‘Humanos + IA: creatividad, ética y bienestar en el entorno de trabajo’, con la participación de Mélida López, CEO de Kanzo Tech; Maica Amador, CEO de Sparkling Tech Solutions e investigadora en el IUCES-ULPGC; y Ángel Gutiérrez, CEO y CPO de Catalyst Tools. El encuentro analizará la relación entre innovación tecnológica y condiciones laborales en el contexto digital.

El cierre del salón estará a cargo del divulgador Carlos Santana, quien ofrecerá una reflexión sobre la evolución futura de la inteligencia artificial.

DigiON Canarias 2025 / La Provincia

Zona expositiva y encuentros profesionales

La programación se complementa con una zona expositiva en la que participarán más de 40 empresas, que presentarán soluciones orientadas a la modernización de procesos en un entorno digitalizado. Además, la organización ha habilitado una plataforma de reuniones B2B para facilitar contactos profesionales y oportunidades de negocio.

El programa completo y las entradas gratuitas para asistir como público están disponibles en la web oficial del evento.

DigiON Canarias está promovido y financiado por el Cabildo de Gran Canaria y organizado por Infecar, con el apoyo de Cajasiete y la Cámara de Comercio de Gran Canaria.