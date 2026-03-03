Gáldar transforma el antiguo edificio de la ONCE en un centro cultural con biblioteca y radio municipal

El Ayuntamiento de Gáldar rehabilita el antiguo edificio de la ONCE del centro de la ciudad para acoger la nueva biblioteca, la radio municipal y un espacio cultural polivalente. La inversión prevista alcanza los 502.343,21 euros.

Tres plantas

El edificio está ubicado en la calle Cuarta del Agua, esquina con calle Doramas, se asienta sobre un solar de 512 metros cuadrados y cuenta con una superficie construida de 1.400 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. Edificada en 1988, destaca por "su singular valor arquitectónico, caracterizado por una entrada noble a través de un porche circular y un pequeño auditorio". Y tras ser la sede de la organización, durante un periodo fue reutilizada como centro médico de especialidades del Servicio Canario de la Salud del Gobierno de Canarias, mientras se llevaba a cabo la reforma del inmueble sanitario.

La propiedad fue adquirida por el Ayuntamiento en diciembre de 2024 por una cantidad de un millón de euros, lo que eleva la inversión total a 1,5 millones de euros, al sumar los costes de rehabilitación. La financiación procede en su integridad de fondos del Plan Adicional de Inversiones para los Municipios 2024 del Cabildo de Gran Canaria.

Traslado de servicios culturales

Las obras contemplan la renovación de todas las instalaciones del edificio, incluyendo el sistema eléctrico, fontanería, saneamiento, ventilación y extracción, así como las instalaciones de protección contra incendios con sistemas de detección y evacuación, y alumbrado de emergencia.

Noticias relacionadas

Una vez finalizadas las obras, el edificio albergará la biblioteca municipal, lo que permitirá liberar el espacio actual junto al polideportivo Juan Vega Mateos. Con la puesta en marcha de este nuevo equipamiento, con espacios para la radio municipal y salas polivalentes para actividades culturales, Gáldar ampliará y diversificará su oferta cultural, y además dispondrá de un edificio moderno, funcional y accesible de referencia para toda la comarca Norte.