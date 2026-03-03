Gran Canaria se convierte en territorio Targaryen: ‘La casa del dragón’ rueda en la presa de Las Niñas

La presa de Las Niñas ya no es solo un rincón natural de Gran Canaria, ya que durante casi tres meses será escenario de una de las superproducciones más importantes del mundo. La cuarta temporada de La casa del dragón, la precuela del fenómeno global Juego de tronos, ha elegido este enclave para parte de su rodaje.

Desde el 23 de febrero y hasta el 15 de mayo, el área recreativa y la zona de acampada del embalse permanecen cerradas al público por decisión de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo, que gestiona el espacio. El objetivo es convertir este paisaje de medianías en un plató internacional logrando que el impacto vaya mucho más allá de la ficción.

20 millones de euros y cientos de empleos

El rodaje de la serie de HBO dejará en la isla alrededor de 20 millones de euros y movilizará entre 250 y 300 profesionales, además de unos 500 extras que participarán en las grabaciones.

Más de 100 empresas canarias se beneficiarán directa o indirectamente de esta producción: desde el sector audiovisual y la construcción hasta hoteles, alquileres de vehículos, catering, seguridad, ambulancias, suministros y asesorías legales y fiscales.

Solo en alojamiento, se estima que el equipo generará unas 25.000 pernoctaciones hoteleras, una cifra que evidencia la dimensión del proyecto.

Gran Canaria, plató internacional

La elección de la isla no es casual. En los últimos años, el Cabildo ha intensificado su estrategia para posicionar Gran Canaria como destino de grandes rodajes, apoyado en los incentivos fiscales al sector audiovisual.

La casa del dragón, basada en las historias creadas por George R.R. Martin y desarrollada por Ryan Condal, se ha consolidado como uno de los grandes éxitos de HBO desde su estreno en 2022. Tras la segunda temporada en 2024 y la tercera prevista para 2026, la cuarta entrega comenzará a tomar forma, en parte, en suelo grancanario.

Así, mientras los senderistas esperan a que reabra la presa de Las Niñas, la isla se transforma en un escenario de fantasía donde dragones, intrigas y batallas medievales volverán a cobrar vida.