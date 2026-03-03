Desde Happy Hippo hasta Peta Zetas: las hamburguesas más sorprendentes están en este municipio de Gran Canaria
No solo sirven hamburguesas, las pizzas son otro de los grandes reclamos del local
Comerte una hamburguesa de Happy Hippo o con Peta Zatas explotando en cada bocado es posible en Gran Canaria, más concretamente en Vecindario. En el municipio hay un local que ha conseguido romper con lo tradicional y ofrecer a sus clientes una experiencia sorprendente con sabores innovadores. Se trata de Maskanalla, que conquista con sus innovadoras creaciones.
Los creadores de contenido @grancanaria.atugusto han visitado el establecimiento y han probado las combinaciones más locas. "Aquí las burgers vienen con combinaciones que no has probado nunca", aseguran.
Hamburguesas con sabores sorprendentes
Una de las propuestas más sorprendentes es la Burger Happy Hippo (12,90 €), pensada para los amantes del dulce y el salado en un mismo bocado. "Como diría Quevedo, no me la pierdo ni borracho. Está buenísima", comenta el creador de contenido haciendo referencia a la canción del cantante canario.
Otra de las innovadoras es la Especial Z (10,90 €), coronada con Peta Zetas que explotan en la boca con cada mordisco. "Flipamos", comentan. También ofrecen opciones más clásicas, como la Burguer Pulled Pork (10,90 €) con aros de cebolla.
Su carta no solo tiene burgers
Entre los entrantes, las Kebab Fries (8,50 €) y las Pulled Pork Fries (8,50 €) son dos platos que merece la pena pedir para ir abriendo el apetito. Las pizzas son otro de los imprescindibles del local. "Tienes que pedirte sí o sí sus pizzas", confirman. La Pizza Trufineitor (11,50 €) fue la elegida por los creadores de contenido que destacaron calidad de su masa.
Como broche final, terminaron con una cookie con helado y una cheesecake de lotus. Dos opciones perfectas para los amantes del dulce tras una deja que no deja de sorprender.
Horario y ubicación
Maskanalla se encuentra en la Avenida de Canarias, 264, local 19, en Vecindario. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han probado sus hamburguesas más innovadoras y sus pizzas que no dejan indiferente a nadie.
Abre miércoles a domingo en horario de 18:30 a 00:00 horas, mientras que los viernes y sábados amplía su horario hasta la 01:00 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
