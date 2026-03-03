El impacto de los plásticos marinos llega a Santa Brígida

El municipio de Santa Brígida acoge desde el 6 de marzo la exposición ‘The North Atlantic Garbage Patch’, un proyecto del artista tinerfeño Oliver Behrmann (1973) centrado en la contaminación marina por plásticos. La muestra se inaugura a las 19.00 horas en la Sala de Exposiciones Lola Massieu y forma parte del circuito Itineraria, impulsado por el Centro de Artes Plásticas de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria.

La propuesta reúne una serie de imágenes obtenidas a partir de pequeños fragmentos de plástico recogidos en playas de Canarias. Mediante macrofotografía y el uso de luz ultravioleta, Behrmann amplía hasta cien veces el tamaño original de estos restos, revelando texturas, grietas e incrustaciones invisibles a simple vista. El resultado son composiciones que muestran la huella del desgaste provocado por el océano y la colonización de organismos marinos.

Microplásticos bajo luz ultravioleta

La técnica empleada funciona como una herramienta de análisis visual. La luz ultravioleta permite resaltar restos orgánicos fosilizados que brillan sobre estructuras erosionadas, evidenciando el proceso de fragmentación del plástico tras años de exposición al mar. Estas imágenes remiten a paisajes abstractos que, sin embargo, tienen su origen en residuos reales localizados en el litoral canario.

El proyecto toma como referencia la llamada Mancha de Basura del Atlántico Norte (North Atlantic Garbage Patch), una acumulación de desechos marinos que flota en el giro del Atlántico Norte. Esta zona presenta niveles de contaminación por plásticos comparables a los documentados en la Gran Mancha de Basura del Pacífico. Su proximidad a Canarias explica la llegada continuada de residuos a las costas del archipiélago, algunos de los cuales llevan décadas circulando por el océano.

Actividades paralelas y recorrido profesional

La exposición podrá visitarse hasta el 27 de marzo, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados de 10.00 a 13.00 horas. En el marco de la programación, Behrmann dirigirá el 12 de marzo, a las 17.00 horas, un taller de plasticoflexia en la misma sala, abierto a personas de todas las edades, en el que se elaborarán peces y medusas fluorescentes a partir de botellas y garrafas reutilizadas. Además, el 14 de marzo, a las 11.00 horas, ofrecerá una visita guiada para explicar su proceso creativo.

Behrmann inició su trayectoria artística en los años noventa en Madrid, vinculado a la fotografía de skateboard y a escenas culturales alternativas. Es cofundador de la asociación audiovisual El Sótano Analógico y desde 2021 desarrolla investigación artística en el laboratorio experimental Video Glitch Lab (VGL), en Las Palmas de Gran Canaria. Su trabajo abarca performances, acciones e instalaciones en las que integra luz negra y recursos multimedia.

Con esta serie, el creador sitúa en el ámbito expositivo un problema ambiental de escala global, conectando la realidad del Atlántico Norte con el entorno insular y ofreciendo una lectura visual sobre la persistencia del plástico en los ecosistemas marinos.