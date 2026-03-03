Llegan desde la Patagonia en furgoneta y alucinan con Gran Canaria: “Es la gasolina más barata de toda Europa”

Después de 43 horas navegando por el Atlántico Norte, la furgoneta “Patagón” tocó tierra en Las Palmas de Gran Canaria. Así arranca el nuevo vídeo del canal de YouTube Minimal Furgo, una pareja viajera que ha cruzado medio mundo y que ahora ha puesto rumbo al Archipiélago.

“Es impresionante como ese carrito que ven ahí nos trajo desde la Patagonia hasta las Islas Canarias”, dicen nada más desembarcar. Su primera parada fue un camping en San Felipe para “sacar la humedad, ducharnos con urgencia y preparar la ruta”. Lo que no esperaban era lo que encontrarían en el norte de la isla.

Uno de los momentos que más comentarios ha generado en redes no tiene que ver con paisajes, sino con el combustible. “Es oficialmente la gasolina más barata que vamos a cargar en toda Europa”, aseguran sorprendidos. Pagaron 0,98 euros por litro, una cifra que comparan con Bosnia o incluso con países de Sudamérica, pero el asombro fue más allá del precio.

“Canarias empieza a sorprendernos”

El recorrido comenzó por Gáldar, Agaete y el Faro de Sardina. Desde allí, con el cielo despejado, pudieron ver el Teide al fondo. “Está precioso, parece de película”, comentan mientras el viento sacude la chaqueta.

En Agaete descubren “una vida más local, más auténtica y con paisajes salvajes”, muy diferente al sur turístico. Las casas blancas de Puerto de las Nieves, los acantilados y el atardecer frente al océano se convierten en una postal que comparten con miles de seguidores.Las piscinas naturales también les impactan. “Nunca habíamos visto algo así”, dicen al observar el contraste entre la roca volcánica negra y el agua cristalina.

La carretera más brutal de la isla

La aventura continúa por la GC-200, una de las carreteras más espectaculares y exigentes de Gran Canaria. “Es brutal”, afirman mientras avanzan a menos de 30 km/h entre curvas, barrancos y túneles. También descubren la calima: “El carro está todo amarillo”, explican al limpiar el parabrisas cubierto de polvo sahariano.

El momento más esperado llega en la Fuente de los Azulejos. Tras una caminata exigente, casi vertical, logran ver las betas verdes, azules y rojizas de la montaña al atardecer. “Encontrar algo así en Canarias nos causó interés; es surrealista”, comparan con la montaña de siete colores de Perú.

El vídeo concluye con una reflexión sencilla pero poderosa: Gran Canaria sorprende por su variedad cromática, sus contrastes volcánicos y la hospitalidad local. Y eso, contado por quienes han cruzado océanos para llegar, convierte la experiencia en algo más que una simple ruta en furgoneta.