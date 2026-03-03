Maspalomas activa una campaña de promoción en Alemania dirigida a 1,3 millones de visitantes

El mercado alemán cuenta desde esta semana con una nueva campaña de promoción turística de Maspalomas Costa Canaria, orientada a generar 3,6 millones de impactos digitales. La planificación, que se desarrolla entre el 2 y el 16 de marzo, tiene como objetivo técnico alcanzar a 1,3 millones de personas y derivar 65.000 visitas hacia la web oficial del destino.

Esta estrategia, presentada por la Concejalía de Turismo de San Bartolomé de Tirajana en la ITB Berlín 2026, busca consolidar un mercado que el pasado año aportó 919.000 turistas al municipio. En palabras del Ayuntamiento, el perfil del visitante alemán es uno de los más rentables para la zona, con una estancia media de 11 días, un gasto medio de 1.600 euros por visitante y una fidelidad del 75%.

Desde el Consistorio explican que la estrategia digital utiliza el entorno de Google Display Network y YouTube para distribuir piezas de entre 15 y 20 segundos. El público objetivo son residentes en Alemania de entre 30 y 60 años con rentas medias-altas. La difusión se ha limitado geográficamente a ciudades con enlace directo a Gran Canaria, como Stuttgart, Memmingen, Múnich, Núremberg, Bremen, Hamburgo, Fráncfort, Colonia, Düsseldorf, Leipzig y Berlín.

Promoción del carnaval

Según la nota del Ayuntamiento, la acción se monitoriza en tiempo real para desviar la inversión hacia aquellas zonas con mejor tasa de conversión, priorizando dispositivos como la Connected TV y el móvil para asegurar la efectividad del mensaje.

De forma paralela a la inversión en redes y buscadores, se ha ejecutado una acción de marketing offline en la capital alemana. Aprovechando la cultura berlinesa de la cartelería urbana, se han instalado pósters creativos que promocionan el Carnaval Internacional de Maspalomas. «Mientras en Europa es invierno, en Maspalomas disfrutamos de 22 grados y de uno de los carnavales más internacionales», añaden en la nota.

Según el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, estas cifras son «fundamentales para sostener el empleo», destacando que el mercado alemán ha crecido un 5,4% en el último año. Por su parte, la concejala de Turismo, Yilenia Vega, señaló que esta acción da continuidad a las realizadas en Londres y Madrid, apostando por «herramientas que permitan medir resultados y optimizar cada euro invertido».