Los mayores aprenden a usar el WhatsApp: Santa Lucía acerca las redes sociales a 15.000 personas de este colectivo

Aprender a manejar el WhatsApp para adaptarse a los nuevos modelos de comunicación personales, manejar redes sociales, realizar videoconferencias o hacer reservas y gestiones administrativas a través de internet son algunas de las actividades que ofrece el nuevo programa de Acción Comunitaria de Mayores del Ayuntamiento de Santa Lucía. La iniciativa ofrece un total de 56 actividades y talleres, que se desarrollarán durante el primer semestre del año en los cuatro centros de día municipales para beneficiar a cerca de 15.000 vecinos y vecinas mayores de 65 años.

La programación, que refuerza el área digital adaptada a este colectivo, abarca desde manualidades, escritura y lectura, hasta talleres deportivos, actividades físicas, yoga, juegos de mesa, tardes de cine y folclore.

Uno de los ejes principales es la promoción del envejecimiento activo, saludable e inclusivo, así como la lucha contra la soledad no deseada. En este sentido, se han reforzado los talleres de estimulación cognitiva para mantener activa la memoria y la atención, además de impulsar actividades culturales y de aprendizaje continuo.

La brecha digital es otro de los aspectos prioritarios. Los talleres de informática, desarrollados con el apoyo de entidades como el Gobierno de Canarias, abordarán el uso seguro y responsable de aplicaciones, la gestión de citas previas en el Servicio Canario de Salud, la obtención de certificados digitales y la compra online segura.

Atención especial al bienestar físico

Asimismo, la programación presta especial atención al bienestar físico, con actividades enfocadas a la movilidad, el equilibrio y la prevención de caídas, además de formación impartida por profesionales de los centros de salud del municipio sobre hábitos de vida saludables.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, junto a la concejala de Autonomía Personal, Minerva Pérez, presentaron este martes el nuevo programa dirigido a las personas mayores del municipio. "Es una especie de agradecimiento a la generación que ha contribuido con su esfuerzo y sacrificio al desarrollo del municipio", manifestó el regidor, quien añadió que "gracias a su trabajo, Santa Lucía es hoy lo que es", poniendo en valor la importancia de ofrecer propuestas que no solo entretengan, sino que formen y fomenten el bienestar físico, mental y social de los mayores.

Por su parte, la concejala explicó que esta propuesta nace del programa de Acción Comunitaria del área de Promoción de la Autonomía y responde a un proceso de escucha activa con las personas mayores. “Hemos diseñado esta programación teniendo en cuenta sus demandas, sus necesidades y los nuevos perfiles que se incorporan a nuestros centros”, afirmó, a la vez que destacaba la participación de los usuarios de los cuatro centros y la labor de los profesionales municipales del área para diseñar este completo programa.

2.100 inscripciones en 2025

Minerva Pérez destacó que el año 2025 se cerró con 2.100 inscripciones en los distintos centros y señaló el objetivo de seguir aumentando esta participación. “Queremos que los centros de mayores sean espacios de encuentro, aprendizaje y convivencia, donde nuestros mayores se sientan protagonistas y seguros”, concluyó.

El programa también contempla la celebración de fechas señaladas como los carnavales, el Día de Canarias, el Día del Abuelo, el Día Internacional de las Personas Mayores y los encuentros navideños, reforzando así el sentimiento de comunidad.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana reafirma su compromiso con una ciudad más justa, inclusiva y humana, que cuida y reconoce el valor de quienes han construido su presente.