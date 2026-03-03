El mercado de Gran Canaria con productos locales y música en vivo que abre los fines de semana: el bocadillo de chorizo de Teror es obligatorio

En Gran Canaria, hay un mercado que se ha convertido en un lugar imprescindible tanto para los vecinos como para los turistas que buscan productos locales. Se trata del mercado de La Vega de San Mateo, un espacio perfecto para quienes quieran llevarse productos locales y de calidad.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos lo han visitado recientemente y no han dudado en coger diferentes productos. "Somos amantes de ir de mercado. Nos encanta disfrutar del ambiente, conocer sobre el producto local y descubrir cosas nuevas cada vez que vamos", aseguran.

Productos locales

En su interior, puedes encontrar diferentes puestos con de "verduras, hortalizas y frutas de temporada". También hay varias panaderías con diferentes tipos de panes e "infinitas variedades de dulces deliciosos". Además, diferentes quesos artesanos, mieles y "gofio de muchos lugares de Canarias".

Siempre que visitan el mercado, no pueden irse sin comerse el bocadillo de chorizo de Teror hecho al momento. "Obligatorio comerse el bocadillo de chorizo de Teror recién hecho", comentan los creadores de contenido.

Las golosinas también cuentan con un espacio reservado, donde no sabrías por cuáles decantarte. "Nunca has visto tantas golosinas juntas. Yo creo que es el puesto con más golosinas que he visto en mi vida", afirman.

Música en vivo

No solo en el interior hay productos. El exterior del mercado también se suma a la venta con puestos de ropa, complementos , jugos naturales y "guarapo de caña recién extraído". Cuenta con música en vivo, "el ambientazo que tiene es increíble".

El mercado es totalmente accesible y cuenta con aparcamiento subterráneo por 2 euros o "a 200 metros una gran explanada con aparcamiento público".

Horario

Aunque el mercado abre todo el fin de semana, el domingo es el día que más ambiente se respira, "el día que más nos gusta ir son los domingos porque hay música en vivo y puestos variados por fuera", comentan los creadores de contenido.

Abre los viernes de 8:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 20:00 horas, los sábados de 8:00 a 20:00 horas y los domingos de 8:00 a 14:30 horas. Recomiendan acudir temprano porque muchos productos se agotan rápidamente y las colas son largas.