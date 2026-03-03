Mogán lanza un nuevo portal de empleo

El Ayuntamiento de Mogán pone en marcha su nuevo Portal de Empleo, una herramienta digital desarrollada junto a la Fundación Universitaria de Las Palmas que sustituye a la anterior Bolsa de Empleo. Esta herramienta busca simplificar la conexión entre demandantes de trabajo y empresas del municipio a través de un sistema de gestión en tiempo real accesible desde dispositivos móviles.

El nuevo sitio web (www.portalempleo.mogan.es) permite a los usuarios crear un perfil profesional, subir su currículum y adjuntar certificaciones oficiales. El sistema cuenta con un proceso de verificación administrativa: el Ayuntamiento revisa la documentación aportada y notifica por correo electrónico a los candidatos en caso de detectar errores o falta de archivos o títulos para completar su perfil. No obstante, para aquellos ciudadanos que encuentren dificultades con el entorno digital, la Agencia de Empleo y Desarrollo Local mantendrá la atención presencial para ofrecer apoyo técnico en el registro y la cumplimentación de datos.

Un espacio para los empresarios locales

Además de la intermediación laboral, el portal incluye un entorno Moodle destinado a la formación. En este apartado, se integrarán cursos de capacitación profesional que podrán realizarse de forma telemática para mejorar la empleabilidad de los inscritos. Desde el Ayuntamiento señala que la principal novedad técnica reside en la creación de un espacio específico para el tejido empresarial. Las empresas locales pueden registrarse de forma autónoma, publicar sus vacantes y gestionar directamente los perfiles profesionales que se ajusten a sus necesidades, sin intermediarios manuales.

Noticias relacionadas

La concejala de Presidencia y Empleo, Tania Alonso, señaló que esta herramienta responde a una demanda de actualización de la antigua bolsa municipal, que se encontraba en desuso. Según la edil, el portal supone un avance en la comunicación entre la administración, la ciudadanía y las empresas, mejorando la respuesta a las necesidades del mercado laboral local.