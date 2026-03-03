El Puerto de Agaete contará con un recinto ferial, tendrá bandera azul y será uno de los primeros 'ecopuertos'

La consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias invertirá dos millones de euros para la transformación del Puerto de Agaete, que contará con un recinto ferial, se rematará la avenida, se trasladan los pertrechos y dará entrada a las guaguas del transporte público de Global, al tiempo trabaja para ser el primero muelle con bandera azul y su declaración de 'ecopuerto' con la instalación de energías renovables. Mientras, el consejero, Pablo Rodríguez, anunció durante una reunión con los alcaldes de la Mancomunidad del Norte que en unas semanas se acabarán las casas de Caideros de Gáldar, cuyas obras estuvieron paralizadas durante dos décadas, mientras se tramita el concurso de dos nuevas promociones residenciales públicas en el propio municipio y una en Guía. En total se construirán 115 viviendas en la comarca.

El Gobierno está gastando más de 230 millones de euros en materia viaria en la comarca. Sobre todo, en la segunda fase de la carretera de La Aldea, en su tramo desde Agaete a El Risco, en el que se están construyendo los dos viaductos de La Palma y El Risco. Pablo Rodríguez volvió a confirmar que se producirá antes del verano de 2027 la apertura parcial de más del 80% de la vía, entre Agaete y pasado el túnel de Faneque, permitiendo circular por un trazado "seguro y con todas las garantías, porque hasta ahora la gente se jugaba la vida para poder transitar entre Agaete y La Aldea". Mientras, se continuará con el viaducto de El Risco, que "será el último hito para dar por terminada esta actuación". En este caso, habrá que espera unos 29 meses, hasta la segunda mitad de 2028.

Carreteras

En cuanto a la autovía GC-2 entre Bañaderos (Arucas) y El Pagador (Moya), destacó que se trabaja en un proyecto consensuado, que contará con un túnel en Moya y se soterrará una parte en Bañaderos, como pedían los municipios. "En esta legislatura tendremos el proyecto de trazado redactado y la tramitación de impacto ambiental".

En materia de vivienda van a licitar dos proyectos en Gáldar y otro en Guía, a través de convenios con los ayuntamientos. Además, espera acabar en unas semanas las obras de las viviendas de Caideros, en las medianías galdenses, que estuvieron más de dos décadas paralizadas.

"Necesitamos que se construyan viviendas asequibles para las clases trabajadoras" Pablo Rodríguez — Consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Canarias

En el norte hay prevista la construcción de 115 viviendas, de las cuales siete están en construcción. En toda Gran Canaria tiene unas 1.200 viviendas en sus distintas fases de programación y ejecución, de las cerca de 3.000 en el conjunto del Archipiélago. "No solo es la gente que está buscando vivienda pública, que va destinada a las familias más vulnerables, también necesitamos que se construyan viviendas asequibles para las clases trabajadoras. Por eso es fundamental que los ayuntamientos colaboren, porque hemos tenido problemas en la cesión de suelo en los municipios, pero hemos sacado el compromiso de que todos los ayuntamientos de la Mancomunidad del Norte cederán este año suelo, para poder incrementar las cifras".

Una necesidad de más casas

La presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, reconoció la preocupación de la comarca por la escasez de oferta de vivienda, y la necesidad de construir nuevas promociones para atender la actual demanda.

Imagen simulada del proyecto de la terminal de viajeros del Puerto de Agaete, cuando se acaben las obras. / LP / DLP

Pablo Rodríguez anunció que se va a llevar a cabo una amplia renovación del Puerto de Agaete, uno de los muelles "más importantes de la red de Puertos Canarios". En pocos días se iniciará la remodelación de la terminal de pasajeros, adjudicada por más de 600.000 euros. A esto se sumará una inversión de más de dos millones de euros para mejorar el entorno del recinto. La obra contempla mejoras en los accesos, se trasladará la cofradía, con un nueva cafetería y un nuevo restaurante, y se transformará el ámbito portuario, desde el restaurante de la cofradía hasta la terminal de pasajeros, con proyectos de embellecimiento, de los servicios y del tránsito de pasajeros, completando la avenida.

Se completará la avenida

El director de Puertos Canarios, Gilberto Moreno, añadió que se reordenarán los aparcamientos, colocándose pérgolas de sombra de la actual terminal al pie del barco, se habilitará un recinto ferial para puestos como de artesanía, se abrirá un carril con su parada para las guaguas de transporte público de viajeros (Global). Salvo el punto de primera venta, que permanecerá, el resto de servicios propios de la pesquería serán trasladados hacia los muelles. Y la grúa y máquina de hielo irá a pie de rampa.

Además, Agaete será en uno de los primeros 'ecopuertos' canarios, porque va a contar con energías renovables a través de paneles fotovoltaicos que se colocarán en los aparcamientos, lo que permitirá ser autosuficiente. Y se ha solicitado la bandera azul. "Esto reconocerá la calidad del agua y de los servicios. Será de los primeros puertos públicos con bandera azul en Canarias y en toda España".