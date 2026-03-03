San Mateo activa el proyecto del alcantarillado de El Piquillo

El Ayuntamiento de la Vega de San Mateo celebrará este jueves a las 9.00 horas un pleno extraordinario y urgente para aprobar la modificación del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria correspondiente a las anualidades 2025, 2026 y 2027. La reorganización permitirá incorporar el proyecto de la red de saneamiento de El Piquillo, con un presupuesto total de 624.798,85 euros.

La actuación está prevista para el periodo 2026-2027 y será financiada a través del Plan de Cooperación, con aportación del Cabildo de Gran Canaria y del propio Ayuntamiento. En concreto, el consistorio asumirá en 2026 una cantidad de 65.086,33 euros con cargo a su presupuesto municipal.

Red de saneamiento en El Piquillo

El proyecto se enmarca en las actuaciones destinadas a garantizar los servicios mínimos obligatorios de competencia municipal, entre ellos el saneamiento. La iniciativa responde a una demanda histórica de la zona y busca mejorar las condiciones de salubridad y la gestión de aguas residuales en este núcleo del municipio.

Según explicó la concejala de Aguas y Saneamiento, Auxi Ojeda, la propuesta será elevada posteriormente al Cabildo para su aprobación definitiva. Una vez completado ese trámite, la corporación insular iniciará el procedimiento de licitación, con la previsión de que las obras puedan comenzar a lo largo de este año o a inicios del siguiente.

Reorganización de la anualidad 2025

La modificación del Plan también redefine las actuaciones previstas para 2025, con una inversión total de 279.856,26 euros, financiada íntegramente con cargo al Plan de Cooperación.

Entre las obras incluidas figura el Proyecto de Muro de Contención en la Carretera La Asomada, Finca Las Chozas, con un presupuesto de 153.639,40 euros. También se contempla la sustitución de tubería de saneamiento desde el Área Recreativa El Calero hasta El Puente de La Lechucilla por el margen de la GC-41, con una dotación de 75.567,19 euros. A ello se suma el Proyecto de Mejoras en la Red de Saneamiento en la Zona de Utiaca, presupuestado en 24.778,12 euros.

Estas intervenciones tienen como objetivo reforzar la seguridad viaria y modernizar las infraestructuras hidráulicas en distintos puntos del término municipal.

Planificación de infraestructuras

La reorganización del Plan de Cooperación responde a los déficits detectados en infraestructuras y equipamientos locales. Con esta modificación, el Ayuntamiento orienta la inversión hacia actuaciones vinculadas al saneamiento y la mejora de servicios básicos, en coordinación con el Cabildo de Gran Canaria.