Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Irán: Canarios en Oriente MedioDirecto borrasca Regina en CanariasSindicatos eductativosLey de bibliotecas canariasLola, la estudiante de 92 añosLa mejor Hamburguesería de España
instagramlinkedin

Santa Lucía de Tirajana convoca examen para obtener el Certificado de Aptitud Profesional el 23 de marzo

Los profesionales del taxi que operan provisionalmente en Santa Lucía de Tirajana deberán superar una prueba sobre normativa local, geografía e historia del municipio para obtener el certificado necesario

Imagen de las oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Lucía en Vecindario.

Imagen de las oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Lucía en Vecindario. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Santa Lucía de Tirajana

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha convocado para el próximo 23 de marzo a las 16.00 horas en las aulas de formación de las oficinas municipales (Avenida de las Tirajanas, 151) un examen para obtención del Certificado de Aptitud Profesional. A esta prueba se pueden presentar los asalariados y asalariadas que ya han aportado documentación a efectos de acreditar cumplir los requisitos establecidos para la obtención del permiso municipal de taxista de forma provisional.

Desde el área de Movilidad y Transportes ya se ha comunicado a estos profesionales esta convocatoria para que aporten en las oficinas municipales la documentación necesaria para poder realizar la prueba con la que podrán obtener el Certificado de Aptitud Profesional. Según recoge el decreto de la convocatoria la prueba será un examen que versará sobre:

1.-La Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Transporte en Taxi.

2.-Historia del municipio, zonas y pueblos que lo componen, características geográficas de los mismos.

3.-Callejeros sobre pueblos del municipio de forma que se acredite el conocimiento de las vías públicas, lugares de interés turísticos y otras materias.

Noticias relacionadas

El concejal de Movilidad y Transportes, Juan Francisco Guedes destaca que “con esta prueba queremos regularizar a los profesionales del sector que tienen el permiso de manera provisional, y acabar con una situación que llevaba cuatro años sin avanzar”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bochinche con sabor y vino propio
  2. Misa masiva y visita a Arguineguín: las paradas del papa en Gran Canaria
  3. La constructora abandona la obra del mayor parque de ocio de La Aldea
  4. Telde rehabilita el acceso a Playa Chica tras 25 años precintado
  5. Agaete recupera el concepto de calle junto a las casas de pescadores de Las Nieves: prioridad peatonal, accesibilidad universal y parquímetro
  6. El bochinche de este municipio de Gran Canaria que conquista a los amantes de la carne a la brasa con su parrillada: raciones generosas y precios económicos
  7. El bar de Gran Canaria donde las papas sancochadas se han convertido en un plato imprescindible: raciones generosas y precios económicos
  8. La GC-3 se corta por obras: estos son los desvíos hacia la GC-1 y Tamaraceite

La última comanda del Aeroclub: el emblemático restaurante cierra sus puertas

La última comanda del Aeroclub: el emblemático restaurante cierra sus puertas

El impacto de los plásticos marinos llega a Santa Brígida

El impacto de los plásticos marinos llega a Santa Brígida

San Mateo activa el proyecto del alcantarillado de El Piquillo

San Mateo activa el proyecto del alcantarillado de El Piquillo

"Solo podía pedir que parara": una mujer con parálisis cerebral relata las violaciones de su padrastro en Vecindario

Telde renueva 1.700 contenedores de carga lateral y aumenta en más de un millón de litros la capacidad de residuos

Telde renueva 1.700 contenedores de carga lateral y aumenta en más de un millón de litros la capacidad de residuos

Diez días de cortes en la carretera GC-41 por riesgo de desprendimientos

Diez días de cortes en la carretera GC-41 por riesgo de desprendimientos

Un taller intergeneracional en Carrizal fomenta la convivencia entre mayores y estudiantes de Secundaria

Un taller intergeneracional en Carrizal fomenta la convivencia entre mayores y estudiantes de Secundaria

Santa Lucía de Tirajana convoca examen para obtener el Certificado de Aptitud Profesional el 23 de marzo

Santa Lucía de Tirajana convoca examen para obtener el Certificado de Aptitud Profesional el 23 de marzo
Tracking Pixel Contents