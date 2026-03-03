Santa Lucía de Tirajana convoca examen para obtener el Certificado de Aptitud Profesional el 23 de marzo

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha convocado para el próximo 23 de marzo a las 16.00 horas en las aulas de formación de las oficinas municipales (Avenida de las Tirajanas, 151) un examen para obtención del Certificado de Aptitud Profesional. A esta prueba se pueden presentar los asalariados y asalariadas que ya han aportado documentación a efectos de acreditar cumplir los requisitos establecidos para la obtención del permiso municipal de taxista de forma provisional.

Desde el área de Movilidad y Transportes ya se ha comunicado a estos profesionales esta convocatoria para que aporten en las oficinas municipales la documentación necesaria para poder realizar la prueba con la que podrán obtener el Certificado de Aptitud Profesional. Según recoge el decreto de la convocatoria la prueba será un examen que versará sobre:

1.-La Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Transporte en Taxi.

2.-Historia del municipio, zonas y pueblos que lo componen, características geográficas de los mismos.

3.-Callejeros sobre pueblos del municipio de forma que se acredite el conocimiento de las vías públicas, lugares de interés turísticos y otras materias.

Noticias relacionadas

El concejal de Movilidad y Transportes, Juan Francisco Guedes destaca que “con esta prueba queremos regularizar a los profesionales del sector que tienen el permiso de manera provisional, y acabar con una situación que llevaba cuatro años sin avanzar”.