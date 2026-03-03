LA PROVINCIA sortea 5 entradas VIP dobles para la fiesta más bonita del año, BRESH

Si poder vivir la fiesta de colores más bonita de Gran Canaria es algo única edición tras edición, en 2026 la celebración promete ser aún más desatada que el resto de fechas anteriores. La Provincia pone en marcha un sorteo exclusivo de 5 entradas VIP dobles para asistir a Bresh Gran Canaria, la gran fiesta que tendrá lugar en la tarde del 4 de abril, desde la 18:00 h hasta las 00:00 h, en una de las mejores ubicaciones de la isla, Maspalomas.

El sorteo, disponible para todos los lectores a través de nuestro portal, se resolverá el 3 de abril, permitiendo a los ganadores asegurar su súper plan de bienvenida a la primavera sin tener que pasar por taquilla. Una oportunidad perfecta para quienes buscan música, alegría y un ambiente vibrante para disfrutar las vacaciones.

Maspalomas Vive Fest, inigualable

El evento, que ya circula como uno de los más llamativos de la agenda festivalera en la isla capitalina, ofrecerá invitados, sorpresas y una puesta en escena repleta de luces, ambientación temática y un ritmo que no dará tregua hasta más allá de media noche en San Bartolomé de Tirajana. Todo envuelto en la estética de colores vivos y festiva que caracteriza a este evento, donde el objetivo es que el público viva una experiencia totalmente inmersiva.

¿Cómo participar en el sorteo?

Los lectores podrán registrarse desde hoy. Participar es rápido, gratuito y sencillo. Solo tienes que seguir los pasos a seguir:

Estar registrado en LA PROVINCIA: Si aún no lo estás, regístrate ahora mismo, es gratis y únete a nuestra comunidad. Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil de usuario. Rellena el formulario y… ¡Ya estarás participando en el sorteo!

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El viernes 3 de abril se celebrará el sorteo oficial de las 5 entradas VIP dobles. Ese mismo día, La Provincia se pondrá en contacto con los ganadores a través de los datos registrados en su perfil de usuario.

Para garantizar la correcta comunicación, se recomienda revisar y actualizar la información personal en la sección 'Mi cuenta' antes de la fecha del sorteo.

Porque celebrar siempre sabe mejor cuando es en compañía… y si es en la fiesta más linda del mundo, mucho mejor. ¡No dejes pasar la oportunidad de vivir un gran día!