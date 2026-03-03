Un taller intergeneracional en Carrizal fomenta la convivencia entre mayores y estudiantes de Secundaria

El Centro de Mayores San Isidro de Carrizal acoge desde comienzos de este mes el taller de memoria intergeneracional 'Tejiendo vínculos desde el IES Carrizal. Aprendemos cuidando', una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Ingenio a través de la Concejalía del Mayor, en colaboración con el IES Carrizal.

El proyecto convierte al centro en un espacio de encuentro entre generaciones, fomentando la convivencia y el intercambio de experiencias entre personas mayores y alumnado de Secundaria. La actividad está impartida por profesorado del instituto y cuenta con la participación activa de estudiantes, en una experiencia de aprendizaje compartido que busca reforzar tanto el bienestar emocional como la estimulación cognitiva de las personas participantes.

El taller se desarrolla todos los lunes, en horario de 10.00 a 11.00 horas, con propuestas centradas en la memoria, el cálculo, la lectura y diversas dinámicas adaptadas a las necesidades y preferencias del grupo. La primera sesión estuvo dedicada a actividades de presentación y conocimiento mutuo, facilitando la interacción entre mayores, alumnado y equipo docente, que irá rotando a lo largo del proyecto.

La acogida fue especialmente positiva, destacando la implicación del alumnado, que dinamizó los ejercicios y acompañó a las personas mayores durante las actividades, generando un ambiente de cercanía y confianza.

La profesora del IES Carrizal, Ana Esther Jiménez Mendoza, explicó que el objetivo es “trabajar con los mayores en actividades de memoria, de reconocimiento y de lectura, además de atender todo lo que nos vayan demandando”, mostrando la ilusión con la que el equipo educativo afronta esta experiencia.

Por su parte, la directora del Centro de Día de Personas Mayores de Ingenio, Yazmina Gutiérrez, señaló que la iniciativa surge tras una experiencia previa celebrada en diciembre que resultó muy positiva. Según indicó, el taller persigue, por un lado, la prevención y estimulación cognitiva de las personas mayores a través de actividades específicas y, por otro, el intercambio de vivencias con el alumnado.

Noticias relacionadas

'Tejiendo vínculos' arranca así como un proyecto que combina la estimulación cognitiva con la educación en valores y la creación de lazos afectivos entre generaciones, demostrando que el aprendizaje compartido es también una forma de cuidado y de construcción de comunidad.