Alejandra Armas Sosa, matrona distinguida en el 8M de Ingenio: «Somos transformadoras de la sociedad»

Alejandra Armas se define, ante todo, como una matrona que teje vínculos y comunidad desde la consulta del Centro de Salud de Ingenio, donde lleva casi cinco años acompañando a las mujeres y a sus familias. Tras más de dos décadas de trabajo en el ámbito hospitalario, gran parte de ellas junto a su compañero el matrón Nico Hernández, mira la maternidad, la paternidad y los cuidados desde la cercanía del primer nivel asistencial, en un municipio que la ha señalado como referente por el 8M por su compromiso con la igualdad.

Armas reivindica la figura de la matrona como profesional que acompaña a la mujer en todos sus ciclos vitales, desde aquellas primeras charlas en los colegios, cuando niñas y niños empiezan a conocer los cambios de la pubertad, hasta las etapas más avanzadas de la vida. “Solo nos ven como las que hacemos el parto, pero estamos ahí toda la vida, con la mujer, su pareja, su familia y sus hijos”, resume. En consulta, asegura, no se limita a medir barrigas o a recetar. Construye espacios de confianza donde las personas pueden hablar de lo que sienten, sin juicios, y donde una sala pequeña puede convertirse en el origen de cambios muy grandes.

El Ayuntamiento de Ingenio ha querido reconocer a Alejandra y a Nico como "referentes sanitarios" por su forma de entender los cuidados y la igualdad, en el marco del 8 de Marzo y en un acto que se celebra este viernes, a las 12.00 en el Salón de Plenos. Ella recibe el gesto con gratitud, pero insiste en que el centro del homenaje no son las personas, sino el propio cuidado. Un trabajo históricamente relegado a las mujeres y situado en un segundo plano. La sanitaria defiende que actualmente se hable de corresponsabilidad positiva, de hombres que se preguntan y explican qué sienten ante la llegada de un bebé, qué cambia en sus vidas y cómo compartir estos procesos con otros padres, tejiendo redes emocionales en el género masculino.

Tejer 'tribu' frente a la soledad

En su consulta, Alejandra Armas ve con frecuencia cómo la soledad pesa en la salud de muchas mujeres mayores, que acuden a hacerse revisiones y citologías, pero también buscando ser escuchadas y sostenidas. Observa una sociedad cada vez más individualista, en la que se han ido perdiendo las 'tribus' que antes sostenían la crianza y la vida cotidiana. Frente a eso, defiende la creación de redes a través de grupos de maternidad y paternidad, espacios solo para padres con sus hijos y encuentros donde las parejas comparten responsabilidades y emociones.

Esos procesos, subraya, no solo transforman a quienes acuden a los grupos, sino también a las propias matronas. Alejandra confiesa que su trabajo le ha servido para revisar sus propias heridas de infancia y sus vivencias como madre, convirtiendo la consulta y los grupos en una especie de terapia compartida. “Somos transformadoras, pero ellos también nos transforman”, resume, convencida de que la igualdad se construye precisamente ahí, en esos espacios donde cuidarse y cuidar a los demás deja de ser tarea de unas pocas y se convierte en un compromiso común de toda la comunidad.