Los centros educativos de Santa Lucía activan protocolos para abordar situaciones de riesgo socioescolar y absentismo

La comunidad educativa de Santa Lucía de Tirajana cuenta con unos protocolos de actuación ante situaciones puntuales graves, casos de absentismo o situaciones de riesgo socioescolar. Estos protocolos son el resultado del trabajo realizado en los últimos años del Ayuntamiento con los centros educativos. Este miércoles se reunió la Comisión Municipal Socioeducativa para empezar a trabajar ya con estos protocolos. En el encuentro participaron directivos de los centros educativos del municipio, ampas, representantes de centros de salud, equipos de orientación, inspección educativa y personal municipal de Atención Social Comunitaria, Infancia y Familia, Promoción de la Salud, Educación y Policía Local.

El concejal de Atención Social y Comunitaria Saúl Goyes destaca que “esta comisión es un espacio de coordinación y trabajo en red con la comunidad educativa, centros de salud, inspección educativa y diferentes entidades que están realizando proyectos que mejoran la calidad de vida de nuestra infancia, adolescencia y familia”. El edil añade que “les hemos explicado estos protocolos del Programa de Prevención e Intervención Socioescolar y la próxima semana explicaremos estrategias que tienen como objetivo central ‘Santa Lucía te cuida’ para mejorar la convivencia y la cohesión social en nuestro municipio”.

Los protocolos recogidos en el Programa de Prevención e Intervención Socioescolar (PISE) plantean cómo actuar ante situaciones puntuales graves, situaciones de vulnerabilidad o riesgo. En el PISE se detallan seis protocolos diferentes: por situaciones de absentismo escolar, ausencia del centro por viaje, comunicación de posibles situaciones de desprotección infantil, demora en la recogida del menor en los centros educativos, protocolo de comunicación de situaciones de riesgo socioescolar, y de comunicación de suspensiones temporales de asistencia a clase.

Estos protocolos son producto de un trabajo que se lleva haciendo con los centros educativos desde hace varios cursos a través del programa de Prevención Escolar. También se ha contado con colectivos y personas como el juez experto en violencia contra menores, Tomás Martín que aportó normativas que se pueden a aplicar en estos protocolos. En la reunión el concejal Saúl Goyes anunció un encuentro en abril del Laboratorio de Infancia, Adolescencia y Familia para seguir hablando de los cuidados con la participación de la comunidad educativa, centros de salud e inspección educativa.