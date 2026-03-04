Costas revisa el deslinde del litoral de Pasito Blanco

La Demarcación de Costas del Gobierno de España pone en marcha la revisión de los límites del dominio público del litoral en Pasito Blanco. Costas del Estado, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha incoado un expediente para rectificar el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en la ensenada de Pasito Blanco. La revisión afecta a un tramo de costa de aproximadamente 1.045 metros en el enclave de San Bartolomé de Tirajana y supone el inicio formal de un procedimiento administrativo que determinará si los límites actuales deben o no modificarse.

Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias consultadas por este periódico, el procedimiento se inicia con el objetivo de actualizar el vigente deslinde que data de la anterior Ley de Costas de 1969 y que está 'desactualizado'. Este es el proceso mediante el cual la Administración fija oficialmente hasta dónde llega la franja de costa que es de titularidad pública. Así, el nuevo expediente —que acaba de iniciar su tramitación— pretende establecer correctamente la ribera del mar y reflejar en una Orden Ministerial los terrenos que fueron entregados en propiedad tras las obras realizadas en los años setenta para ganar terreno al mar. Se trata de una propuesta que forma parte de los procedimientos ordinarios de actualización del litoral que lleva a cabo el Gobierno, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas (BOP).

Modificación para fijar la ribera del mar

Las mismas fuentes explican que con la propuesta actual se busca dar seguridad jurídica a los propietarios de la zona, aprobando una delimitación definitiva de los bienes de dominio público marítimo-terrestre. En 1978, se otorgaron en propiedad terrenos ganados al mar que no quedaron recogidos formalmente. Por tanto, si la propuesta presentada por Demarcación de Costas de Canarias sale adelante en los términos planteados —actualmente en fase de información pública—, la mayoría de las edificaciones existentes quedarían fuera de la servidumbre de protección, esto es la franja de terreno en la costa que, por ley, no puede ser ocupada ni edificada. «Esto garantiza una mayor seguridad jurídica para sus propietarios», aseguran desde la delegación.

Las fuentes añadieron que existen algunas construcciones en la zona levantadas en dominio público que no se corresponden con esos terrenos entregados en propiedad y cuya situación no cambiaría con la revisión. «No hay un aumento del dominio público; es una modificación para fijar la ribera del mar y regularizar la situación actual», reiteraron las mismas a LA PROVINCIA/DIARIO DE LAS PALMAS.

Por su parte, desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana 'mantienen la calma' y señalan a este medio que el procedimiento «no tiene demasiada trascendencia para el Ayuntamiento, salvo que termine afectando a las viviendas». «Es una readaptación de los desfases. Se trata de trazar nuevas líneas adaptadas a la legislación actual», añade el Consistorio.

Fase inicial, pero no implica cambios inmediatos

El procedimiento se encuentra en una fase inicial. Tras la publicación del anuncio, se abre el periodo de información pública hasta el próximo 6 de abril para que ciudadanos, organizaciones, así como entidades interesadas puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas antes de su aprobación. Posteriormente, el expediente se elevará a la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que es el órgano competente para su aprobación definitiva.

Este tipo de actuaciones forman parte de la gestión ordinaria del litoral, aunque pueden tener impacto si afectan a terrenos colindantes, accesos o usos existentes en la zona, en función de criterios técnicos y de la normativa vigente en materia de costas. Por el momento, en el caso de la rectificación del deslinde de la ensenada de Pasito Blanco el trámite se encuentra en una fase inicial del proceso administrativo y no implica cambios inmediatos sobre los límites, que deberán concretarse una vez finalice el procedimiento y se analicen las posibles alegaciones presentadas.