Un estudio revela que se vende una casa en Las Palmas de Gran Canaria cada 40 minutos

Comprar una vivienda se ha convertido en un reto para miles de canarios, que buscan a diario en portales inmobiliarios una casa que se ajuste a sus necesidades y a un precio asumible. Sin embargo, pese a las dificultades del mercado, la actividad en la capital sigue siendo muy elevada. Según un informe de Fotocasa, en Las Palmas de Gran Canaria se vende una vivienda cada menos de una hora, lo que refleja la fuerte demanda existente.

El mercado inmobiliario vivió en 2025 su año más intenso en casi dos décadas. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España se registraron 714.237 compraventas de vivienda, el mayor volumen desde 2007. Según este ritmo, se vendió una casa cada 44 segundos en todo el país, un dato que varía según la región.

Compra de vivienda en 2025 por cada CC.AA. / Fotocasa

Así se distribuyeron las operaciones:

558.327 fueron viviendas de segunda mano (78,2% del mercado, +10,3%).

155.910 correspondieron a obra nueva (21,8%, +16,1%), su nivel más alto desde 2011.

El 93,2% de las transacciones fueron de vivienda libre, frente al 6,8% de protegida.

En este contexto, en Canarias se registraron precios que superaron los máximos del boom de mediados de los 2000, junto a comunidades como Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa.

Se vende una casa en algo más de media hora

En la provincia de Las Palmas, el cálculo realizado en base a las operaciones refleja que se vendió una vivienda cada 40 minutos y 10 segundos durante todo el año. Una velocidad que confirma el momento de máxima actividad en la capital grancanaria y su entorno.

Evolución de la venta de viviendas en la provincia de Las Palmas / La Provincia / INE

El comportamiento del mercado en el resto de la provincia estuvo marcado por una gran volatilidad a lo largo del año, muy influida por la evolución de los tipos de interés y las decisiones del Banco Central Europeo:

Primer trimestre: arranque explosivo, con subidas interanuales del 11% en enero, 13,9% en febrero y un espectacular 40,6% en marzo.

arranque explosivo, con subidas interanuales del 11% en enero, 13,9% en febrero y un espectacular 40,6% en marzo. Segundo trimestre: mayo volvió a rozar máximos históricos con un incremento del 39,7%, mientras junio cerró con un sólido 18%.

mayo volvió a rozar máximos históricos con un incremento del 39,7%, mientras junio cerró con un sólido 18%. Tercer trimestre: agosto registró la primera caída (-3,4%), pero septiembre compensó con otro rebote superior al 40%.

agosto registró la primera caída (-3,4%), pero septiembre compensó con otro rebote superior al 40%. Cuarto trimestre: noviembre situó a Canarias como la comunidad con mayor repunte de España (+30,2%), consolidando el cierre récord.

El resultado final fue un mercado dinámico, con operaciones constantes y elevada rotación de vivienda. El fuerte ritmo de compraventas vino acompañado de un encarecimiento significativo.

Las Palmas de Gran Canaria se consolidó como la capital más cara del archipiélago, donde el metro cuadrado alcanzó los 2.652 euros en noviembre, por encima de Santa Cruz de Tenerife. El incremento anual en la región rondó el 9,5%. Casi el 20% de las viviendas vendidas en la provincia fueron adquiridas por extranjeros.

El dato de una vivienda vendida cada 40 minutos en Las Palmas de Gran Canaria refleja un mercado ágil, competitivo y con poco margen para la indecisión del comprador.