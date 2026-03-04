Esculturas de Reyes Arencibia: de la infancia en Valleseco al homenaje a los ciudadanos tras el atentado del 11-M

La obra de Félix José Reyes Arencibia es tan relevante a nivel internacional como las de otros escultores de las Islas tipo Martín Chirino, José Abad o Tony Gallardo, pero por determinadas circunstancias, sobre todo atribuibles a su carácter humilde y discreto, no es tan conocida en su tierra como la de estos otros autores. El autor del grupo escultórico Laberinto nace en Valleseco y comienza sus estudios en las Escuelas Municipales de Las Palmas con Abraham Cárdenes y Cirilo Suárez como principales maestros. Poco después logra una beca a través del Cabildo y el Ayuntamiento de Las Palmas que le permite ir a estudiar a la Academia de San Fernando en Madrid. Sin embargo, tan pronto como acaba esta carrera, se presenta y gana una plaza de concurso para trabajar en la Escuela de Arte de Logroño donde permanece como profesor durante 35 años en calidad de catedrático de volumen.

Sus viajes a Canarias

Establecido en dicha ciudad, Reyes Arencibia no vuelve por Canarias a excepción de determinados viajes ver a su familia. «Y cuando volvía no dejaba obra suya en alguno de los museos de las Islas como sí hacían otros artistas como Juan Bordes, y eso fue su perdición», señala Javier Cabrera, autor de la monografía Félix Reyes. Escultor. Vida•Obra (Colección Lapilli Arte. Hamalgama-Cyberpress editorial. LPGC, 2025) y máximo experto del artista nacido en Gran Canaria.

Y es que, por este motivo, Reyes Arencibia ha sido un escultor desconocido en su tierra, mientras que en Logroño tiene una obra imprescindible. «Tanto que se puede cruzar la ciudad de un lado a otro a través de sus trabajos. Se puede hacer un itinerario por la capital de La Rioja disfrutando de su obra pública, desde el rectorado de la Universidad de la comunidad Autónoma hasta una pequeña iglesia del Sagrado Corazón en la otra punta de la ciudad», añade Cabrera.

Un escultor figurativo

Reyes Arencibia es un escultor figurativo, siendo su principal material de trabajo la madera, aunque haya creado en numerosos materiales, debido a la calidez visual que transmite. En alguna ocasión ha hecho alguna tentativa de abstracto, pero sin mucha repercusión en su carrera. Está encuadrado dentro de lo que se conoce como La Nueva Figuración, pero ha ido depurando su forma a través de los años. «No es la figuración clásica académica», asegura el experto, «sino que es una revisión de esos procesos, cada vez más elementales y pulidos, donde impera más el gesto que la forma, el reconocimiento facial de la figura». Y esta técnica se consolidará a raíz de tres series como Mi barrio, Lugar de encuentro y Aún aprendo que realizará a partir del momento en que lo invita el museo Würth de La Rioja para hacer sus grandes exposiciones.

Precisamente, Mi barrio, realizada a mediados de los 90 es un momento de inflexión en su carrera, ya que el artista comienza a adquirir un carácter narrativo en su producción, pasando de realizar piezas individuales a instalaciones de distintos formatos y técnicas en las que recoge historias y vivencias personales. Este grupo escultórico de once figuras representan a otros once vecinos de su barrio en un domingo cualquiera en la calle Matías Padrón. Los personajes de estas series, al contrario de las que hará con posterioridad, tienen nombre s como Tita, Teresa, Cheo, Manolo o Amalita.

Para el propio autor trata sobre «cuando los mayores estaban pendientes de la información deportiva transmitida por la única radio que existía en dicha calle, la de Amalita, una mujer maravillosa a la que todos queríamos, y nos contaba cuentos e historias muy divertidas. Así era la vida en aquellos años en los que la pobreza era la tónica general, aunque yo esa época la recuerdo como muy especial». El autor recuerda su infancia con su padre, vendedor ambulante en la ciudad y por eso las esculturas de esta serie están realizadas a tamaño natural.

Un nuevo punto de inflexión

Luego hay otro segundo punto de inflexión cuando Reyes realiza la pieza Solidaridad, con 14 metros de grande, a raíz del impacto del atentado del 11-m. «Es como una gran instalación hecha en marmolina que parte de los inviernos en Valleseco». Pero en realidad es un homenaje a los ciudadanos», asegura Cabrera.

Mientras que Laberinto era más esquemático y austero, una de las características de Reyes Arencibia es como sus esculturas aparecen a modo de agrupamiento como Las mujeres del mercado, formada por nueve figuras. «Es como si compusiera escenografías, poniendo el acento en el trasunto gestual».

Y que enlaza con otro aspecto fundamental del escultor que es la significación femenina. «La mujer es como un símbolo central y significativo» en su obra, señala el experto. Hasta el punto de que muchas figuras muestran más claramente su género que su rostro. En Canarias su obra está repartida entre el Museo Municipal de Arucas, el parque, el auditorio y el ayuntamiento de Valleseco con títulos destacados como Vendedora de fruta, Ofrenda, Flor de mujer o El balcón.