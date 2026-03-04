La Feria Europea del Queso reúne a queserías de doce provincias en La Aldea este fin de semana

Treinta queserías artesanales de una docena de provincias participarán este fin de semana en La Aldea en su novena edición en la Feria Europea del Queso promovida por la Mancomunidad del Norte. El certamen reúnen a profesionales de Baleares, Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Galicia, además de ganaderos de Portugal e Italia, que se suman a los productores grancanarios y de El Hierro.

Los carteles en los distintos municipios de la comarca corroboran que en estos años han acogido la celebración de la Feria Europa del Queso. En su recorrido anual ha pasado por municipios como Moya, Artenara, Valleseco, Teror, Tejeda, Guía y Firgas, en un sentido itinerante fijado en el seno de la organización supramunicipal. En esta edición tendrá como escenario la Plaza de La Alameda de La Aldea de San Nicolás.

"A veces no somos conscientes de lo importantes que somos, porque Canarias es de las partes del mundo que mejor queso produce, con más premios internacionales y la región que más queso consume", manifestó el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, durante la presentación este miércoles del certamen internacional.

Protección del territorio

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, destacó a su vez la diversidad de productos que ofrece la isla. Y defendió la importancia del campo como “un sector estratégico que contribuye a diversificar la economía y a generar actividad productiva”, así como de la protección del territorio y del paisaje como “elementos fundamentales para la subsistencia y el equilibrio isleño".

Por su parte, la alcaldesa de Agaete y presidenta de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte, María del Carmen Rosario, manifestó la relevancia de los quesos dentro de la actividad económica y social de la comarca. Y defendió que es necesario trabajar para conseguir el relevo generacional de las queserías.

Por último, el alcalde de La Aldea, Pedro Suárez, dejó claro que esta feria “no es solo una cita gastronómica, sino una apuesta estratégica”, para potenciar el trabajo de los ganaderos.

El evento se gestiona en el marco de la Asociación Ruta Europea del Queso (European Cheese Route Association), de la cual forma parte la Mancomunidad desde el año 2017, y que persigue "potenciar la relación entre los sectores agroalimentario y turístico".

Un queso artesano del Norte. / LP / DLP

El certamen organizado por la Mancomunidad del Norte contará con 17 queserías de los distintos municipios grancanarios, y una de El Hierro, Ripollés (Cataluña), Serrada (Valladolid), Ciudatella (Menorca), Villaluenga del Rosario (Cádiz), Mozzarella Italiana (Las Palmas de Gran Canaria), Idiazabal (País Vasco), Fuentesaúco (Zamora), Ourense (Galicia), Casar de Cáceres (Extremadura), Fundao (Portugal), Antequera (Málaga) y Paoli Mozzarella italiana (Las Palmas de Gran Canaria). A todas ellas se suman dos organizaciones, la Asociación de Queseros de Gran Canaria (Asoquegran) de San Mateo, y la Asociación de Productores Queseros del Noroeste de Guía (Proquenor).

Mercadillo y Día de la Mujer

La Feria coincide con la celebración del mercadillo tradicional de La Aldea, tal y como avanzó el alcalde del municipio, Pedro Suárez, por lo que se concentrarán en el casco más de 70 puestos para los miles de visitantes que se esperan durante el sábado y el domingo. Así como con la celebración el domingo del Día de la Mujer.

Las autoridades, este miércoles en la presentación de la Feria Europea del Queso, en el Cabildo. / LP / DLP

Como preámbulo, este jueves se celebra la jornada 'Mujeres en La Aldea' a partir de las 18.30 horas en la Casa de la Memoria, con la presentación de un libro y un vídeo, una exposición fotográfica, una mesa redonda, y degustaciones de queso y vino.

Catas

La Feria abrirá a las 10 de la mañana el sábado con catas, conciertos y actividades vinculadas con el carnaval, cerrándose las puertas ese día a las 19 horas. El domingo abre a la misma hora y se clausura a las 15 horas, con un programa también alternativo.

Noticias relacionadas

La empresa de transportes Global ha reforzado las líneas que conectan la capital y el resto de municipios con La Aldea. De este modo, se adaptarán a la demanda las líneas de Las Palmas a Gáldar (103) y Gáldar- La Aldea (101). Desde el sur de la Isla se puede acceder desde el Puerto de Mogán en la línea 38.