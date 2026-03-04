La inmobiliaria Montebalito plantea nuevas urbanizaciones turísticas en el sur de Gran Canaria

La promotora inmobiliaria Montebalito desarrolla dos proyectos turísticos y residenciales en el sur de Gran Canaria en Mogán y San Bartolomé de Tirajana, como parte de su estrategia de crecimiento en el mercado de las Isas.

En Mogán, la empresa trabaja en la actualización y finalización de la urbanización Calas de Gran Canaria, ubicada en el Polígono 24. Una vez recepcionada por el Ayuntamiento, la promotora solicitará nuevas licencias de construcción, que incluirán desarrollos de hoteles, apartamentos turísticos agrupados, villas residenciales y equipamientos comerciales.

De forma paralela, en San Bartolomé de Tirajana, Montebalito está llevando a cabo una modificación del Plan Parcial para el desarrollo de un complejo de 55 apartamentos turísticos en San Agustín, una de las zonas más demandadas del sur de Gran Canaria.

Inversiones en las Islas

En los últimos años la empresa ha focalizado su inversión en Canarias, donde concentra algunos de sus activos con mayor potencial. La empresa ve en el mercado turístico-residencial del Archipiélago un motor clave para su expansión futura, especialmente en un entorno donde la demanda de viviendas y servicios turísticos continúa al alza.

En términos económicos, Montebalito ha registrado resultados positivos en su último ejercicio. En 2025, la compañía alcanzó una cifra de negocios de 7,4 millones de euros, un incremento significativo respecto al año anterior. Además, el EBITDA, un indicador financiero que mide la rentabilidad operativa de una empresa , se situó en 3,2 millones de euros, con un aumento del 10,8%, mientras que el resultado neto creció un 157%, alcanzando 3,5 millones de euros.