Mogán celebra su primer festival de teatro

El Ayuntamiento de Mogán organiza el I Festival de Teatro de Mogán, una iniciativa que nace con el objetivo de fomentar la creación escénica en formato breve y dinamizar la vida cultural del municipio. El certamen, enmarcado en la celebración del Día Mundial del Teatro, está dirigido a compañías, grupos y escuelas de teatro —tanto profesionales como no profesionales— con residencia en Canarias.

Las representaciones tendrán lugar el sábado 11 de abril en El Centro Cultural El Mocán, en el casco histórico. Según una nota del Consistorio, las obras deberán tener una duración mínima de cinco minutos y máxima de veinte, ser de creación propia y/o de autoría canaria, pertenecer cualquier género teatral. Todos los grupos participantes recibirán diploma acreditativo, aunque se establecen tres premios económicos de 300, 200 y 100 euros que serán otorgados por un jurado profesional.

Las compañías interesadas deberán remitir la documentación requerida —formulario de inscripción, dosier de la obra y copia del texto o vídeo de la propuesta— al correo electrónico habilitado por la organización y disponible en las bases, que pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento.