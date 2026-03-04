Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gran Canaria: aeroclubDirecto borrasca Regina en CanariasCaso ValkaGarajes Las Palmas de Gran CanariaUD Las PalmasDetenido Gran Canaria
instagramlinkedin

Mogán

Mogán celebra su primer festival de teatro

El certamen, dirigido a compañías canarias, se celebrará el 11 de abril en el Centro Cultural El Mocán

Cartel del I Festival de Teatro de Mogán

Cartel del I Festival de Teatro de Mogán / LP/DLP

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Mogán organiza el I Festival de Teatro de Mogán, una iniciativa que nace con el objetivo de fomentar la creación escénica en formato breve y dinamizar la vida cultural del municipio. El certamen, enmarcado en la celebración del Día Mundial del Teatro, está dirigido a compañías, grupos y escuelas de teatro —tanto profesionales como no profesionales— con residencia en Canarias.

Las representaciones tendrán lugar el sábado 11 de abril en El Centro Cultural El Mocán, en el casco histórico. Según una nota del Consistorio, las obras deberán tener una duración mínima de cinco minutos y máxima de veinte, ser de creación propia y/o de autoría canaria, pertenecer cualquier género teatral. Todos los grupos participantes recibirán diploma acreditativo, aunque se establecen tres premios económicos de 300, 200 y 100 euros que serán otorgados por un jurado profesional.

Noticias relacionadas

Las compañías interesadas deberán remitir la documentación requerida —formulario de inscripción, dosier de la obra y copia del texto o vídeo de la propuesta— al correo electrónico habilitado por la organización y disponible en las bases, que pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La última comanda del Aeroclub: el emblemático restaurante cierra sus puertas
  2. Bochinche con sabor y vino propio
  3. Misa masiva y visita a Arguineguín: las paradas del papa en Gran Canaria
  4. La constructora abandona la obra del mayor parque de ocio de La Aldea
  5. Telde rehabilita el acceso a Playa Chica tras 25 años precintado
  6. El bochinche de este municipio de Gran Canaria que conquista a los amantes de la carne a la brasa con su parrillada: raciones generosas y precios económicos
  7. La GC-3 se corta por obras: estos son los desvíos hacia la GC-1 y Tamaraceite
  8. El bar de Gran Canaria donde las papas sancochadas se han convertido en un plato imprescindible: raciones generosas y precios económicos

La Feria Europea del Queso reúne a queserías de doce provincias en La Aldea este fin de semana

La Feria Europea del Queso reúne a queserías de doce provincias en La Aldea este fin de semana

Los centros educativos de Santa Lucía activan protocolos para abordar situaciones de riesgo socioescolar y absentismo

Los centros educativos de Santa Lucía activan protocolos para abordar situaciones de riesgo socioescolar y absentismo

La Guardia Civil arresta en Gran Canaria a una conocida delincuente por un robo con violencia a una anciana de 82 años

La Guardia Civil arresta en Gran Canaria a una conocida delincuente por un robo con violencia a una anciana de 82 años

Mogán celebra su primer festival de teatro

Mogán celebra su primer festival de teatro

Las consecuencias de la borrasca Regina en Canarias: dónde ha nevado y cuánta lluvia ha caído

Las consecuencias de la borrasca Regina en Canarias: dónde ha nevado y cuánta lluvia ha caído

Un estudio revela que se vende una casa en Las Palmas de Gran Canaria cada 40 minutos

Un estudio revela que se vende una casa en Las Palmas de Gran Canaria cada 40 minutos

El cribado piloto de cáncer de pulmón se queda en punto muerto en el Hospital Insular de Gran Canaria

El cribado piloto de cáncer de pulmón se queda en punto muerto en el Hospital Insular de Gran Canaria

El Punto Violeta en Las Palmas de Gran Canaria: un espacio seguro para prevenir y actuar ante la violencia machista en las fiestas

El Punto Violeta en Las Palmas de Gran Canaria: un espacio seguro para prevenir y actuar ante la violencia machista en las fiestas
Tracking Pixel Contents