Nico Hernández, matrón distinguido en el 8M de Ingenio: «La igualdad se aplica de forma multidireccional»

El matrón Nico Hernández trabajó durante más de cuatro años en el consultorio local de Carrizal. Su buena labor en la comunidad le ha hecho ganar, junto a su compañera Alejandra Armas, matrona también, la distinción que otorga el Ayuntamiento de Ingenio este viernes con motivo del Día Internacional de las Mujeres, 8 de Marzo, por las acciones que promueven la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el municipio.

La noticia le llegó por una llamada del concejal de Igualdad y Diversidad, Óliver Navarro, quien conoce de cerca los proyectos impulsados desde el centro. “Es bonito que alguien de dentro de una institución como el Ayuntamiento de Ingenio haya visto nuestro trabajo con lupa. Ojalá más gente participara desde dentro en las acciones comunitarias reales, no solo desde lo institucional”, reflexiona. Confiesa que su sorpresa fue positiva y afirma que le parece digno y responsable "el reconocimiento del cuidado como parte inherente a las relaciones humanas y como parte inherente del sostén de una comunidad".

“La igualdad debe hacerse desde una visión noble y transversal"

Para Nico, trabajar la igualdad en sanidad requiere mucho más que buena intención. “Debe hacerse desde una visión noble y transversal. Si no, cuesta. No basta con que esté escrita en nuestras funciones; hay que sentirla y aplicarla de forma multidireccional”. Y él lo hace, abriendo espacio para todas las voces, sean pacientes, compañeros o compañeras.

Aunque muchas personas puedan pensar que eligió la profesión de matrón por vocación, lo cierto es que su elección tiene raíces familiares. “Mis hermanas, que son enfermeras, fueron mis grandes referentes. Vi en casa que cuidar era algo honroso. Luego, al formarme en enfermería, descubrí que la matronería me llenaba más que nada”. Creció rodeado de mujeres, en una familia “altamente feminizada”, y quizás por eso se siente “muy cómodo en este entorno”.

Ser un hombre en un ámbito tradicionalmente femenino aún genera sorpresa. Nico lo asume con naturalidad y humor: “Me sigo sorprendiendo cuando alguien se sorprende. Soy el niño criado por lobos —ríe—. En mi vida me han cuidado mujeres, tías, primas, hermanas y compañeras. Me siento una de ellas”, subraya.

Cuidar como puente entre mundos

Su profesión, dice, le permite ser nexo entre lo femenino y lo masculino. “Vivir dentro de un mundo tan feminizado, pero siendo hombre, me conecta mucho con ambas perspectivas. Creo que puedo acercar el mundo del hombre al de la mujer, porque conozco bien a ambos desde dentro”.

A lo largo de sus 22 años de carrera, ha visto cómo el matronismo y la crianza han cambiado con el tiempo. “Antes la educación se regía por el miedo o la norma social. Hoy, por fortuna, prevalece lo que cada persona quiere hacer en casa. Esa libertad es un avance enorme”, explica. Ante el reconocimiento que va a recoger del Ayuntamiento de Ingenio, señala que "nada de esto tendría sentido sin una comunidad activa y demandante. Nosotros ofrecemos el espacio de confianza, pero es la población quien lo llena de vida. Estamos eternamente agradecidos a nuestros confidentes, pacientes y usuarias. Ellos y ellas son el corazón de nuestra labor”.