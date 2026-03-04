El restaurante de Gran Canaria que conquista por su pescado fresco y sus combinaciones innovadoras

Gran Canaria cuenta con diferentes restaurantes que reciben buenas valoraciones por la calidad de sus productos. En la costa de Telde, se encuentra el Asador El Bufaero, ubicado en Playa del Hombre, que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan carnes a la brasa y pescados y mariscos frescos.

Los creadores de contenido @viajandocontanda han visitado el local recientemente y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "¿Y si te digo que encontramos un sitio donde el MAR sabe a MAR de verdad?".

Productos de calidad

Comenzaron al experiencia gastronomía con pan y mantequilla casera, y según comentan en el video, la masa madre del pan tiene 200 años. Un inicio sencillo, que deje entrever la calidad del restaurante.

Entre los platos destacan el salpicón de mango y gambón a la brasa, una combinación que calificaron con "15 de 10", advirtiendo a sus seguidores de la mezcla tan característica que ofrece el plato. También disfrutaron de una de las sugerencias del día, una brocheta de bonito sopleteada con mantequilla de soja. "Es el más rico que me he comido en mi vida", afirman en el vídeo.

El sabor del mar en cada plato

Otro de los platos que más sorprendió fue la caldereta de marisco. Un plato de cuchara donde el sabor del marisco se refleja con un sabor intenso y que muestra la apuesta del restaurante por recetas tradicionales.

Para terminar, los creadores probaron una tarta de queso casera con pimentón de la Vera, un postre que sorprendió por el contraste de sabores. "Si buscas un sitio escondidito y familiar donde comer el mejor pescadito y marisco de la isla de Gran Canaria, te lo recomendamos", concluyen.

Un restaurante que requiere de reserva

Ubicado en la calle Pío Baroja, 58, en Playa del Hombre (Telde). Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han probado la calidad de sus productos.

El restaurante abre miércoles y domingo solo a mediodía, de 13:00 a 17:00 horas, mientras que jueves, viernes y sábado amplía su horario hasta las 23:00 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

Además, cuenta con un aforo limitado, por lo que se recomienda reservar con antelación, especialmente los fines de semana, para garantizar una mesa para disfrutar de sus elaboraciones.