Un robot en lo alto de una grúa para reparar un talud: la curiosa imagen en la carretera de Valsequillo a San Mateo

Los trabajos de saneo y estabilización del talud del kilómetro 12 de la GC-41, a la salida del casco de Valsequillo en dirección a San Mateo, arrancaron este miércoles tras el importante desprendimiento de tierra y rocas registrado hace un mes. La intervención deja una imagen poco habitual: una máquina compacta tipo “robot”, pensada para zonas de difícil acceso, suspendida desde una grúa para actuar sobre una ladera casi vertical y retirar material suelto mediante caídas controladas.

La actuación obliga a cerrar durante diez días un tramo de 600 metros entre el Puente de San Miguel y la entrada a Las Vegas, en horario de 9.00 a 18.00 horas. Fuera de ese periodo y los fines de semana, la carretera permanecerá abierta con un único carril regulado por semáforo de obra. Además, a petición del Ayuntamiento, se permitirá en las primeras horas de la tarde el paso exclusivo de las guaguas de transporte escolar procedentes del IES Vega de San Mateo.

Obra de emergencia

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, dirigida por Augusto Hidalgo, ha declarado la obra de emergencia por el riesgo de nuevos desprendimientos. El presupuesto asciende a 175.000 euros. Los informes técnicos relacionan la inestabilidad con los efectos de las borrascas de finales de 2025 y principios de 2026.

Durante el horario de cierre, el Cabildo recomienda desviarse por San Mateo y acceder a Valsequillo por la GC-15 y la carretera de La Atalaya (GC-80), enlazando con San Roque (GC-810). Desde la Consejería se pide colaboración a los conductores y respeto a la señalización y al personal de obra mientras continúan las labores de estabilización.