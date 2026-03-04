Sanidad da a Gáldar la unidad de salud mental que reivindicó Guía

El Ayuntamiento de Gáldar anunció este miércoles tras una reunión con la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, que el municipio albergará la nueva unidad de salud mental de la comarca Norte, que estará situada en la planta baja de la estación de guaguas. La decisión, que se suma a la ejecución de las obras de ampliación del centro de salud y la presencia de una ambulancia medicalizada en el municipio desde este verano, echa por tierra las pretensiones de Guía, que acordó en el Pleno de la semana pasada tramitar la solicitud de este servicio especializado, ofreciendo incluso unos terrenos en La Atalaya y junto al antiguo colegio de Los Salesianos.

El alcalde, Teodoro Sosa, ha hecho público que durante la reunión también se abordaron los avances realizados para la creación del centro comarcal de salud mental. La nueva unidad, señaló, facilitará el acceso a esta atención especializada, que ahora se presta en Costa Ayala, en Las Palmas de Gran Canaria. La nueva infraestructura pasaría a dar cobertura a 48.193 tarjetas sanitarias de Gáldar, Guía, Agaete y La Aldea. Precisamente, la dirección general de Recursos Económicos ha emitido un informe de idoneidad favorable del local de 345 metros cuadrados, situado bajo el intercambiador de guaguas, y un estudio técnico realizado por el Servicio de Infraestructuras concluyó que el inmueble es apto para su aprovechamiento sanitario.

Se abre el pleito

El Pleno de Guía debatió esta petición para el municipio precisamente la semana pasada, si bien el Ayuntamiento de Gáldar respondió al día siguiente que llevaba un año tramitando esta petición. Y lo hizo a través de una moción de Juntos por Guía, precisamente el mismo partido asociado a Primero Canarias de Teodoro Sosa. Eso sí, el grupo de gobierno incluyó una transaccional proponiendo unos terrenos de uso sociosanitario e, incluso, pedir a Agaete y Gáldar su apoyo para que se lo concediera Sanidad.

Gáldar anunció también que durante el encuentro se avanzó en el proyecto de ampliación y modernización del centro de salud de Gáldar, que da cobertura a más de 22.400 usuarios y que dispone de una cartera de servicios que incluye pruebas funcionales, retinografías, radiología, trabajo social y que cuenta con servicio de urgencias.

Urgencias

Esther Monzón informó que se ha reactivado la obra de ampliación del centro de salud, considerada una actuación priorizada por Infraestructuras y Equipamientos del Servicio Canario de la Salud (SCS) para este ejercicio, con una asignación presupuestaria superior a 596.000 euros. Y el proyecto contempla nuevas consultas médicas, salas funcionales, la unidad de cirugía mayor ambulatoria, la mejora de la accesibilidad desde la planta de entrada y la ampliación del área de urgencias.

El plan funcional proyecta una superficie construida superior a 4.000 metros cuadrados, incorporando áreas específicas de Radiología, Rehabilitación, Cirugía Menor, Salud Bucodental, Diagnóstico Funcional, Formación y Gestión, así como circuitos diferenciados para procesos infecciosos. Todo ello permitirá consolidar un modelo asistencial moderno, eficiente y adaptado a las necesidades actuales de la población.

Noticias relacionadas

A suvez, Esther Monzón manifestó también que la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) contempla el redimensionamiento del recurso de transporte sanitario en la provincia de Las Palmas y que, en el caso de Gran Canaria, por lo que sacará este mes a licitación una ambulancia de soporte vital avanzado con base en Gáldar para dar cobertura a la comarca norte. Este vehículo contará con personal médico y de enfermería del SCS y tiene como objetivo entrar en funcionamiento este verano, dando apoyo a la ambulancia ubicada en El Pagador (Moya), con el fin de mejorar los tiempos de respuesta y la cobertura asistencial en el norte de la isla, según Gáldar.